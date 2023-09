Film despre Revoluția din 1989, realizat de un clujean, prezentat în Statele Unite

Zeci de studenți și profesori ai Universității de Stat din New York de la Cortland, în SUA, au vizionat filmul „Photographic Testimonies from the Revolution. Cluj-Napoca, December 1989”, realizat de lectorul clujean Rareș Beuran.

Film documentar despre revoluția din 1989 realizat de un clujean, vizionat la Cortland, SUA / Sursă foto: Rareș Beuran

Filmul documentar „Photographic Testimonies from the Revolution. Cluj-Napoca, December 1989”, realizat de lect. univ. dr. Rareș Beuran de la Departamentul de Jurnalism și Media digitala din cadrul FSPAC, UBB, a fost vizionat de studenți și profesori ai State University of New York (SUNY) Cortland, în SUA, pe 30 august.

În cadrul evenimentului, organizat la universitatea din SUA, a avut loc și vernisajul expoziției de fotografie „1989. Struggle for Democracy”, ce prezintă o selecție de imagini realizate de fotografi clujeni în timpul Revoluției din 1989.

Studenții și profesorii de la programele de jurnalism, comunicare, istorie, geografie, sociologie, istoria artei și filologie de la universitatea din Cortland au luat parte, astfel, la un dialog despre începuturile democrației din România și din Estul Europei.

Vernisajul expoziției de fotografie „1989. Struggle for Democracy”, la Cortland / Sursă foto: Rareș Beuran

Alexandru Balas, profesor la programul International Studies și Director al Clark Center for Global Engagement a declarat: „Expoziția coordonată de Rareș Beuran are o importanță foarte mare în aceste vremuri în care se dă o luptă pentru valorile democratice, la nivel global, inclusiv în SUA. Filmul documentar a avut un impact emoțional puternic asupra audienței, mulți participanți declarând că li s-a făcut «pielea de găină». Ne bucurăm ca astfel de evenimente contribuie la cooperarea interinstituțională dintre SUNY Cortland și Universitatea Babeș-Bolyai.”

La rândul său, Rareș Beuran, care a participat la eveniment, a declarat: „Scopul acestei inițiative este de a crește nivelul de informare al tinerei generații, respectiv de a stimula dialogul despre evenimentele din anul 1989 din Europa de Est și despre valorile democrației.”

Filmul documentar si expoziția de fotografie fac parte dintr-un demers de cercetare și de reconstrucție vizuală a istoriei locale coordonat de Rareș Beuran, care a colaborat cu autorii fotografiilor, cu profesioniști media și cu studenți. Evenimentul a fost organizat de către Clark Center for Global Engagement în colaborare cu Dowd Gallery, cu sprijinul International Studies Program și Project on Eastern and Central Europe.

