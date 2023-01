Cinematograful din Piața Mihai Viteazu își schimbă numele. Cinema-Teatru Florin Piersic!

Radef RomâniaFilm și conducerea Cinematografului Florin Piersic au hotărât, cu ocazia aniversării actorului Florin Piersic, să adauge titulatura „Teatru” pe frontispiciul cinematografului. „Florin Piersic este și un mare actor de teatru, nu doar de film”, spun cei care decis să schimbe denumirea cinematografului.

Cinematograful Flon Piersic. Sursă foto Facebook Emil Boc

„Sala cinematografului se pretează și pentru spectacole de teatru, nu de puține ori am fost gazda piesei «Străini în noapte», pentru spectacole de stand up comedy, concerte, conferințe etc. Capacitatea sălii e de 729 locuri, acustica bună, iar scena este generoasă și permite și amplasare de decor. Sperăm să fie o surpriză pe placul lui Florin Piersic, pe care il asteptam să revină cat de curând pe scena, la cinema teatrul, care îi poartă numele”, spune conducerea cinematografului.

Marele actor Florin Piersic a împlinit, vineri, 87 de ani.

CITEȘTE ȘI: