Spitalul de Boli Psihice din Borșa, dotat cu un ecograf de 100.000 de lei. Alin Tișe: „Continuăm investițiile în infrastructura medicală clujeană”.

Consiliul Județean (CJ) Cluj a alocat aproximativ 100.000 de lei pentru achiziția unui ecograf portabil performant la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa.

Ecograf nou de 100.000 de lei la Spitalul de Boli Psihice Borșa | Foto: Consiliul Județean Cluj

Spitalul de Boli Psihice Cronice din comuna Borșa a fost dotat cu un ecograf modern în valoare de circa 100.000 de lei, bani de la Consiliul Județean Cluj.

Consiliul Județean Cluj a finanțat achiziția unui nou echipament medical pentru Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa. Este vorba despre un ecograf portabil performant, cu care a fost dotat cabinetul de medicină internă din cadrul Ambulatoriului Integrat al unității sanitare aflate în subordinea forului administrativ județean.

Ecograf nou de 100.000 lei la Spitalul de Boli Psihice Borșa

„Dotările medicale de înaltă tehnologie sunt indispensabile pentru realizarea unui act medical de calitate și au o importanță majoră în ceea ce privește identificarea și tratarea problemelor de sănătate ale pacienților. Întrucât sănătatea este bunul cel mai de preț, investițiile noastre în infrastructura medicală clujeană continuă și în acest an”

În valoare de 99.643,50 de lei, cu TVA inclus, ecograful a fost achiziționat din fondurile alocate în acest scop de forul administrativ județean, din bugetul propriu al instituției.

Potrivit Consiliului Județean Cluj, ecograful este cu atât mai util cu cât contribuie la diversificarea serviciilor medicale acordate pacienților care se adresează cabinetului de medicină internă și facilitează accesul persoanelor din mediul rural la examinările necesare, aproape de domiciliu, cu costuri reduse de timp și bani.

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