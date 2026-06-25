3,8 mil. lei pentru servicii medicale și sociale dedicate persoanelor cu dizabilități din județul Cluj. Sprijin direct la domiciliu.

A fost aprobat un proiect în valoare de aproape patru milioane de lei pentru modernizarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități din județul Cluj.

3,8 mil. lei pentru servicii medicale și sociale dedicate persoanelor cu dizabilități din județul Cluj. | Foto: DepositPhotos.com

Consiliul Județean (CJ) Cluj a aprobat un proiect, în valoare de aproximativ patru milioane de lei, pentru modernizarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități din Cluj.

Servicii integrate direct la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități din județul Cluj

Prin acest proiect se urmărește înființarea, cu bani europeni, a două echipe mobile ce vor asigura beneficiarilor servicii integrate, direct la domiciliul persoanelor cu dizabilități.

Reunit în ședință extraordinară joi, 25 iunie 2026, forul administrativ județean a adoptat hotărârea privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Asociația Transilvania pentru Promovarea Bolnavilor Psihici și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, în vederea realizării proiectului „Mobilitate si Sprijin – Servicii integrate la domiciliu pentru persoane cu dizabilități”.

Proiectul prevede înființarea a două echipe mobile, dotate cu autoturisme și echipamente fizio-medicale, care vor oferi servicii integrate pentru persoanele cu dizabilități din județul Cluj. Cele două echipe mobile vor realiza identificarea și evaluarea beneficiarilor, vor asigura sprijin multidisciplinar (psihologic, social, medical și vocațional), suport pentru activitățile zilnice și intervenții de recuperare direct la domiciliul persoanelor care au nevoie de aceste servicii.

Proiect de aproximativ 4 mil. lei

De asemenea, cu acest prilej a fost aprobat și bugetul total al proiectului, în valoare de 3.860.642,42 mil. lei, din care contribuția Consiliului Județean Cluj este de 47.516,555 de lei, reprezentând 2% din valoarea totală.

„Am convocat ședința extraordinară pentru că am ținut neapărat să promovăm acest proiect social ce își propune să aducă un plus de bunăstare persoanelor cu dizabilități. Asta, în contextul în care pentru a obține banii europeni termenul limită de depunere este mâine, vineri, 26 iunie. Susținem cu toată convingerea modernizarea sistemelor de protecție socială și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru aceste persoane defavorizate, indiferent că sunt copii sau adulți”, a declarat joi, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Proiectul urmează să fie depus spre finanțare europeană în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

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Foto: DepositPhotos.com

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