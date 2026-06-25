Medicii de familie din Cluj solicită CNAS clarificări oficiale privind noua platformă de servicii medicale: „Dacă termenul de realizare nu este respectat, se va pierde o finanțare de 70 de milioane de euro”

Noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate, anunțată de CNAS încă din 2024, trebuie realizată până la 30 iunie, în caz contrar sistemul medical riscă să piardă o finanțare de 70 de milioane de euro. „Nu a mai fost prezentat progresul proiectului, deși este finanțat din PNRR și ar trebui o transparență mai mare”, arată medicii de familie din Cluj.

Medicii de familie din Cluj solicită CNAS clarificări oficiale privind noua platformă de servicii medicale: „Dacă termenul de realizare nu este respectat, se va pierde o finanțare de 70 de milioane de euro”| Foto: pexels.com

În ultimii ani, Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) a funcționat cu sincope, cu carduri nefuncționale, erori de sistem din cauza cărora serviciile erau respinse de la plată, timpi mari de așteptare pentru validarea serviciilor medicale și a rețetelor electronice.

În toamna lui 2024, Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunța, printr-un comunicat, demararea unui proiect de redimensionare și modernizare a Platformei informatice de asigurări de sănătate prin intermediul fondurilor PNRR – investiție de 70 de milioane de euro, fără TVA – pentru accelerarea adoptării soluțiilor de telemedicină și creșterea gradului de accesibilitate a serviciilor digitale ale PIAS.

Sursa: CNAS

„Există și un termen de respectat pentru darea în funcțiune a platformei: 30 iunie 2026, altfel se pierde finanțarea”, semnalează Patronatul Medicilor de Familie din Cluj într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Medicii de familie din Cluj solicită CNAS clarificări oficiale privind noua platformă de servicii medicale: „Dacă termenul de realizare nu este respectat, se va pierde finanțarea”. Termenul de finalizare al proiectului de 70 de milioane de euro expiră la sfârșitul lunii iunie.

În acest context, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a solicitat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, clarificări oficiale despre stadiul proiectului în valoare de peste 70 de milioane de euro, pentru care, în martie 2024, CNAS a semnat cu Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme, contractul de finanțare, CNAS fiind instituție responsabilă de implementare a investiției.

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„Încă din toamna anului 2025, atât Ministerul Sănătății, prin ministrul Alexandru Rogobete, cât și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin președintele Horațiu Moldovan, au prezentat în repetate rânduri în public proiectul noii platforme informatice din asigurările de sănătate (PIAS-2) și beneficiile impresionante pe care aceasta le va aduce începând cu luna iulie 2026 în sistemul medical din România. Beneficii pentru pacienți și medici, reducerea birocrației, eliminarea formularelor tipizate, accesul rapid la dosarul electronic al pacientului, un sistem online 100% din timp”, arată sursa citată.

De altfel, CNAS a organizat câteva întâlniri de lucru cu reprezentanții furnizorilor de servicii medicale, în decembrie 2025 și în ianuarie 2026, pentru a prezenta arhitectura și fluxurile de lucru ale platformei și pentru a strânge informații prețioase privind necesitățile furnizorilor referitoare la noua platformă.

Medicii de familie reclamă lipsa de informații despre noua platformă informatică

„Din ianuarie 2026 și până astăzi, reprezentanții organizațiilor medicilor de familie nu au fost invitați la nicio altă întâlnire de lucru referitoare la PIAS 2, iar dinspre CNAS totul pare învăluit într-o liniște sepulcrală când vine vorba de PIAS-2”, potrivit Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie.

În condițiile în care termenul de finalizare al noii platforme informatice este 30 iunie 2026, medicii de familie semnalează că lipsa informațiilor despre stadiul proiectului „ridică mari semne de întrebare despre capacitatea de finalizare și punere în funcțiune a platformei informatice atât de necesare în sistemul medical românesc”.

Astfel, medicii de familie din Cluj și din țară solicită CNAS răspunsuri clare despre stadiul de implementare al PIAS-2 și despre data de punere în funcțiune a platformei.

Termenul oficial al proiectului: 30 iunie 2026

CNAS anunța, în octombrie 2024, că proiectul are o valoare de 587.741.000 de lei, cu TVA, iar durata de implementare era fixată până la 30 iunie 2026.

Sursa: CNAS

Proiectul urmărește modernizarea infrastructurii informatice utilizate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate, creșterea capacității de procesare și îmbunătățirea securității datelor.

Printre obiectivele anunțate se numără raportarea și validarea în timp real a serviciilor medicale, interoperabilitatea cu alte sisteme naționale și europene, reducerea timpilor de lucru și creșterea disponibilității platformei.

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