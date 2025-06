Toate comunele din Cluj beneficiază de microbuze moderne pentru elevi. Alin Tișe, președintele CJ: „Abandonul școlar nu mai poate avea drept cauză lipsa posibilității de transport a copiilor”

Toate comunele beneficiază de microbuze moderne pentru elevi. Anunțul a fost făcut de către președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Toate comunele beneficiază de microbuze moderne pentru elevi|Foto: monitorulcj.ro

În cadrul conferinței de presă susținute marți, 3 iunie a.c., președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat faptul că forul administrativ județean a reușit suplimentarea cu nouă a numărului de microbuze școlare electrice achiziționate prin intermediul celor două proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, respectiv prin Programul Administrației Fondului pentru Mediu.

Au fost încheiate, astfel, acte adiționale la contractele de finanțare, astfel că numărul mijloacelor de transport obținute prin cele două proiecte crește de la 59 la 68.

„Economiile rezultate în urma derulării investițiilor ne-au permis suplimentarea numărului de microbuze cu încă nouă. E consecința firească a faptului că am urmărit ca fondurile nerambursabile obținute să fie administrate extrem de eficient, în beneficiul comunității clujene. În completarea acestora, am sprijinit direct cu bani din bugetul județului primăriile să achiziționeze alte nouă mijloace de transport școlar, astfel că am acoperit integral comunele clujene, în întreaga zonă rurală a județului elevii beneficiind de condiții de deplasare sigure. Cu siguranță, în județul Cluj, abandonul școlar nu mai poate avea drept cauză lipsa posibilității de transport a copiilor la școală, acest aspect fiind integral rezolvat de Consiliul Județean”, a transmis Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Cele 9 autovehicule vor avea aceleași caracteristici ca și cele deja livrate, fiind electrice și prietenoase cu mediu, cu eficiență mare din punct de vedere energetic și o capacitate de 16+1 locuri, vor dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități și de o autonomie de 350 de km.

Noile microbuze sunt destinate comunelor Mica, Mintiu Gherlii, Viișoara, Apahida, Dăbâca, Florești, Palatca, Panticeu, Sânmărtin.

Reamintim faptul că până în prezent, Consiliul Județean Cluj a achiziționat, cu peste 45,6 milioane de lei, 59 de microbuze școlare electrice la standarde europene de care beneficiază deja mii de elevi din județ. Acestora li se adaugă alte nouă microbuze sau autobuze achiziționate din fondurile alocate de la bugetul Consiliului Județean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: