Majorarea costurilor centurii metropolitane Cluj, publicată în Monitorul Oficial

Contractul pentru tronsonul 2 al Centurii Metropolitane Cluj poate fi semnat.

Majorarea costurilor centurii metropolitane Cluj a fost publicată în Monitorul Oficial.

Investiția pentru proiectarea și execuția centurii metropolitane a fost majorată de la 8,6 miliarde de lei la 9,3 miliarde de lei. Noii indicatori tehnico-economici au fost aprobați de consiliul local în luna februarie 2025, fiind ultima etapă necesară încheierii licitației pentru tronsonul 2 al proiectului. Pentru acest tronson Primăria a primit la licitație o singură ofertă, de la compania Dimex, însă respectiva ofertă a fost cu peste 10% mai mare decât valoarea estimată la licitație (potrivit studiului de fezabilitate neactualizat).

Hotărârea aprobată de Guvern în data de 9 aprilie, publicată oficial în Monitorul Oficial | Sursa: monitoruloficial.ro

Potrivit primarului Emil Boc se poate semna contractul de execuție pentru cel de-al doilea tronson al Centurii Metropolitane din Cluj-Napoca.

„Avem Centură Metropolitană. Azi noapte (16 aprilie - n.red.) a fost publicată în Monitorul Oficial hotărârea de Guvern prin care sunt actualizați indicatorii tehnico-economici. Deci, putem semna contractul și să ne apucăm de treabă. Avem o centură de 42 km, 32 km drumuri de legătură, 20 noduri rutiere, 5 tunele, 1.2 miliarde de euro. Întotdeauna reușim împreună”, a transmis Emil Boc.

Conform documentelor, investiția totală se ridică la 9,3 miliarde lei. Actualizarea indicatorilor tehnico-economici a venit ca urmare a unei adrese formulate de proiectant, pe motiv că între 2022-2025 s-au înregistrat creșteri majore la materialele de construcție, a forței de muncă și a altor factori relevanți. În urma unei analize, s-a constatat că aceste creșteri depășesc considerabil ajustările standard ale inflației: vorbim de creșteri de 61,53% în cazul metrului liniar de tunel și 22,54% în cazul metrului liniar la execuția structurilor.

După aprobarea actualizării/revizuirii indicatorilor tehnico-economici se poate desemna câștigătorul pentru execuția celui de-al doilea tronson al Centurii Metropolitane din Cluj-Napoca. Este vorba de asocierea Dimex 2000 Lider, Hydrostoy din Bulgaria și Integral din Muntenegru plus încă 19 subcontractanți. Termenul inițial pentru desemnarea oficială a câștigătorului era luna ianuarie 2025.

Finanțarea proiectului va fi făcută din fonduri nerambursabile din cadrul Programului Transport 2021-2027, fonduri de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor, cât și prin alte surse legale, potrivit Hotărârii de Guvern aprobate în 9 aprilie.

Varianta ocolitoare are o lungime de 42,1 km, are drumuri de legătură de 32,3 de km, 20 de noduri rutiere, bretele și noduri rutiere de 26,6 de km, 5 tuneluri și 35 de km de piste de biciclete. Proiectul a fost fazat. Pentru faza I se vor excuta peste 20 de kilometri, plus câteva drumuri de legătură.

