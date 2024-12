40 de drumuri și sectoare de drumuri județene, modernizate sau întreținute în 2024. Alin Tișe, președintele CJ Cluj: „Pregătim din timp strategia și programele de intervenție”

În 2024 Consiliul Județean a derulat lucrări de modernizare sau întreținere pe 40 de drumuri județene.

În 2024 Consiliul Județean a derulat lucrări de modernizare sau întreținere pe 40 de drumuri județene | Foto: Consiliul Județean Cluj

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a analizat împreună cu conducerea Direcției de Administrare a Drumurilor Județene situația lucrărilor de modernizare și reabilitare, respectiv de întreținere a drumurilor județene, derulate în cursul anului 2024.

„Pregătim din timp strategia și programele de intervenție pe drumurile județene pentru anul viitor. În acest context, am realizat bilanțul activității derulate în materie de drumuri județene pe parcursul întregului an curent. Cifrele sunt îmbucurătoare, în 2024 am reușit să derulăm lucrări de îmbunătățire a infrastructurii rutiere județene pe aproape 420 km, pe 40 de drumuri sau sectoare de drumuri județene”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

În ceea ce privește investițiile din cadrul programelor de lucrări de modernizare și reabilitare, în cursul anului 2024 Consiliul Județean a desfășurat lucrări pe cinci importante drumuri sau sectoare de drumuri județene, vizând o lungime totală de 122,157 km.

La capitolul lucrări de întreținere, în anul 2024 s-a acționat prin așternerea de covor asfaltic, reparații și alte categorii de operațiuni necesare menținerii condițiilor tehnice corespunzătoare, pe 35 de drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu o lungime totală vizată de 297,3 km. Dintre aceștia, peste 21 de km au fost și asfaltați.

De asemenea, în 2024 au fost executate lucrări de marcaje rutiere pe 34 de drumuri sau sectoare de drumuri județene, pe o lungime totală însumată de 611,3 km.

Totodată, la nivelul județului Cluj se află în plină derulare, în diferite stadii de execuție, construcția a patru poduri noi prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

