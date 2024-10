Investiție pentru vehiculele cu propulsie nepoluantă. Clujul va avea prima stație de producere și alimentare cu hidrogen pentru mijloacele de transport public.

Investiție „verde” pentru reducerea emisiilor de CO2. Clujul va dispune de o primă stație de producere și alimentare cu hidrogen pentru un transport public nepoluant.

Clujul va avea prima stație de producere și alimentare cu hidrogen|Foto: Autobuz cu hidrogen, testat pe străzile din Cluj, mai 2024|monitorulcj.ro

În primăvara acestui an, clujenii au „testat” transportul viitorului: Un autobuz cu hidrogen a fost testat pe liniile de transport în comun din Cluj-Napoca, în cadrul unui turneu de promovare a vehiculelor nepoluante.

De altfel, la începutul acestui an, administrația locală solicita emiterea acordului de mediu pentru studiul de fezabilitate necesar realizării unei stații de producere și alimentare cu hidrogen.

Stația va produce 153,30 tone de hidrogen pe an

Consilierii locali vor aproba în ședința de săptămâna viitoare un proiect de hotărâre pentru instalarea primei stații de producere și alimentare cu hidrogen din Cluj-Napoca, în zona străzii Plevnei.

Investiția este estimată la 85.469.023,51 lei, inclusiv TVA, și va fi finanțată din bugetul local sau alte surse de finanțare constituite conform legii. Potrivit documentației, cantitatea de hidrogen verde generat anual în funcție de necesități este estimată la 153.30 tone.

Principalii indicatori de realizare și rezultatele estimate prin implementarea investiției|Foto: primariaclujnapoca.ro

Durata de implementare a proiectului este 2 ani, iar perioada necesară execuției este estimată la 1 an și 6 luni.

„Pentru ca hidrogenul să devină o compenentă importantă a infrastructurii de transport și energie din municipiul Cluj-Napoca este esențială dezvoltarea unei rețele de infrastructură dedicată producției, distribuției și utilizării acesteia”, se arată în motivarea proiectului.

Astfel, soluțiile tehnice ce urmează să fie aprobate vor ajuta la producerea hidrogenului necesar autobuzelor prin instalarea unei fabrici de hidrogen ce va cuprinde procesele de fabricație hidrogen, comprimare, stocare și alimentare cu hidrogen a mijloacelor de transport public (autobuze).

„Având în vedere capacitatea mare de producție a stației de hidrogen, aceasta poate fi o soluție eficientă pentru producerea de energie și pentru alte sectoare”, potrivit documentației citate.

Terenul unde se va amplasa stația de producere și alimentare cu hidrogen este în proprietatea municipiului Cluj-Napoca și este localizat în incinta autobazei de autobuze de pe strada Plevnei.

Stația de producere și alimentare cu hidrogen va ocupa o suprafață totală de 1097,33 mp.

Tot aici va fi amplasat punctul de conexiune la rețeaua electrică de distribuție, stațiile de transformare și distribuție a energiei electrice necesare electrolizei.

Stația de hidrogen va produce cantitatea de hidrogen necesară pentru viitoarele autobuze care vor consuma drept combustibil, hdrogen, și care vor fi achiziționate de către municipiul Cluj-Napoca.

„Ne propunem să utilizăm hidrogenul și pentru alte componente, în afara de transport public. Vorbim despre termoficare și despre viitorul tren metropolitan. Am luat deja legătura cu Guvernul ca trenul metropolitan să aibă rame cu hidrogen. Dacă investim într-o uzină care să producă hidrogen trebuie să avem și unde să îl distribuim apoi. Am discutat cu o parte din mediul de afaceri de la Cluj pentru a-și extinde tehnologiile cu hidrogen. La autobuzele cu hidrogen, dezavantajul este că ele sunt încă cam scumpe, la fel și producerea de hidrogen. Avantajele sunt că autonomia lor este mai mare și încărcarea lor durează între 7-12 minute, comparativ cu autobuzele electrice unde încărcarea poate dura și o noapte întreagă. Nu se exclud autobuzele electrice. Ambele își au locul în oraș”, declara primarul Emil Boc în primăvara acestui an.

În urma implementării proiectului, se va produce o cantitate de aproximativ 153,30 tone/an hidrogen care, ca potențial energetic, reprezintă o energie echivalentă cu 6038.31 MWh/an. De asemenea, reducerea emisiilor de CO2 în urma utilizării hidrogenului în locul motorinei va fi de 1721.12tCO2/an.

Municipiul Cluj-Napoca și-a propus implementarea politicilor comune ale Uniunii Europene, cu accent pe investițiile „verzi” cu impact asupra reducerii emisiilor de CO2. În acest context, hidrogenul poate avea un rol însemnat, fiind vorba de un combustibil apreciat drept esențial pentru tranziția către o economie verde.

