Președintele CJ Cluj, Alin Tișe: „Am introdus în județ aproape 1.500 de kilometri de canalizare, cât distanța de la Cluj la Frankfurt.”

Apă în Apuseni. Au început lucrările de alimentare cu apă potabilă a zonei de munte a județului Cluj/Foto: pixabay.com/CJ Cluj

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că au fost introduși aproape 1.500 de kilometri de canalizare, cât distanța de la Cluj la Frankfurt. El a mai precizat că aproape 90% din populație este racordată la rețeaua de apă și canalizare. Alin Tișe a menționat că la toate proiectele s-a lucrat cu bani europeni și cu bani din co-finanțări de la Consiliul Județean Cluj.

Totodată, Alin Tișe a explicat că există peste 4.000 de kilometri de aducțiuni de apă și peste 1.000 de kilometri de canalizare.

„De-a lungul anilor îmi amintesc că atunci când mergeam în mediul rural, dar și pe anumite străzi din mediul urban, oamenii așteptau ca în acele locuri să existe apă și canalizare. În programul de dezvoltare a acestui județ am pus extinderea rețelelor de apă și canalizare ca o principală prioritate. Am gândit acele proiecte prin care am reușit să aducem bani europeni. Nu puteam din bugetul județului să facem rețelele de apă și canalizare. Am găsit 5 programe majore în ultimii ani pentru a finanța obiectivele. Am realizat extindere de rețele de apă și canalizare în valoare de 670 de milioane de euro. Recent am mai semnat un contract de 130 de milioane, în completarea proiectului inițial de extindere a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Cluj și Sălaj, etapa a doua. Avem în prezent aproape 4.100 de kilometri de aducțiuni de apă. Sunt 4.100 de rețele de apă introduse în pământ. Nu sunt povești. Până în prezent am lucrat pe 40 de contracte de execuție în acești ani. Am introdus aproximativ 1.500 de kilometri de canalizare prin care am reușit să rezolvăm problema la 170 de localități, atât anumite străzi din orașe, cât și comune și sate de la nivelul județului. Distanța, de exemplu este de la Cluj la Frankfurt”, a declarat Alin Tișe, pentru monitorulcj.ro.

Aproape 90% din populație racordată la rețeaua de apă și canalizare

„ Avem aproape 90% din populație racordată la rețeaua de apă. Alături de proiectul nostru de Apă în Apuseni, prin care vom lega comunele de munte, putem spune că ne apropiem de 100%. E o mare realizare. Avem cea mai lungă conductă de apă din România, 164 de kilometri de conductă neîntreruptă, distanța de la Cluj la Sălaj. La canalizare ne apropiem de 90%. Rezolvăm problema și în zona de munte. Pentru județul nostru este un nou început spre dezvoltare”, a transmis Alin Tișe.

Investiții cu bani din fonduri europene

Alin Tișe a mai explicat că toate investițiile pentru proiectele majore ale Clujului au finanțări din fonduri europene.

„Toate proiectele majore, fie că vorbim de drumuri, de apă și canalizare, fie că vorbim de spitale, toate au o componentă europeană. Altfel nu puteam să facem. Nou am trecut la varianta de emisiuni de obligațiuni județene și am acoperit co-finanțările necesare. Toți banii pe proiectele majore au o componentă europeană și o co-finanțare pe care am oferit-o noi”, a declarat Președintele Consiliului Județean Cluj.

