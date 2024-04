Viorel Băltărețu (USR): „Mediul de afaceri din Cluj are nevoie de un Centru Expozițional”

Mediul de afaceri din județul Cluj poate fi susținut prin realizarea unui Centru Expozițional, a declarat deputatul USR Viorel Băltărețu, candidat al Alianței Dreapta Unită la funcția de primar al Clujului, într-un interviu pentru monitorulcj.ro.

Deputatul USR Viorel Băltărețu, candidat la Primăria Cluj-Napoca, a explicat că județul Cluj are nevoie de un Centru Expozițional pentru a putea dezvolta mediul de afaceri. Acesta a explicat că existența unui Centru ar putea atrage diverși antreprenori.

„Un lucru foarte important este realizarea unui Centru Expozițional. Eu am experimentat așa ceva și din perspectiva mea de antreprenor. Am fost în România. Am mers în Germania, Austria. Este o întreagă industrie în jurul unui Centru Expozițional. În cadrul Centrului Expozițional pot avea loc și congrese. Clujul are nevoie de așa ceva. Avem nevoie dacă vrem să devenim un pol regional, în Estul și Centrul Europei. Există un teren dedicat. E a Consiliului Județean. Acolo lângă Emerson, între Bulevardul Muncii și Someș. E acolo un punct prins. Știm foarte bine că avem o problemă. Consiliul Județean are multe terenuri, dar nu are bani. Primăria nu are terenuri, dar are bani. Toți trebuie să se pună la aceeași masă și să discute. Eu cred în treaba asta în care să lucrăm împreună. Centrul Expozițional ar ajuta foarte mult economia, pentru că s-ar dezvolta în jurul centrului. Ar trebui ca acolo la fiecare 2-3 săptămâni să fie un târg pe diverse domenii. Expozițiile vor aduce oameni și companii care vor expune. Expozițiile dezvoltă turismul de afaceri. Centrul Expozițional va ajuta industria HORECA, pentru că asta înseamnă oameni care vor veni la Cluj și vor căuta parteneri de afaceri, vor veni și se vor așeza aici. Vom genera business prin acest Centru. La Cluj-Napoca se fac multe congrese și acum. Ce se poate face acum în Cluj e limitat de spații. Atunci când există acest Centru cu săli mari, vom crește tipul de congrese, mărimea lor, notorietatea lor. Centrul Expozițional și de Congrese este obligatoriu dacă vrem să fim un lider zonal. Domnului Boc îi lipsește viziunea. Ne tot povestește de oraș smart. Dar ce e smart în Cluj?”, a declarat Viorel Băltărețu.

„Digitalizarea administrației locale, o nevoie”

Viorel Băltărețu (USR) a precizat că municipiul Cluj-Napoca are nevoie și de o administrație locală digitalizată, astfel încât antreprenorii care doresc să construiască în oraș să primească orice tip de autorizare cât mai repede.

„Ca autoritate pot să mă ocup de infrastructură. Contează foarte mult pentru investitor dacă el vine și zice că vrea să își facă o fabrică sau un centru la Cluj. Dacă lui îi ia 7 ani să primească autorizația de construcție s-ar putea să nu își mai dorească. Trebuie să avem o cu totul altă abordare. Ca autoritate mai pot să fac acel ghișeu unic de contact pentru a avea o relație a întreprenorilor cât mai simplă cu Primăria. Asta înseamnă digitalizare în Primărie. Înseamnă să avem procese clare, simple, predictibile, cu termene clare. Avem obligatoriu nevoie de digitalizarea sistemului de autorizare. Economia trebuie să meargă. Zona metropolitană și orașul sunt în competiție. Nu neapărat cu Oradea sau București. Suntem parteneri UE. Suntem în competiție cu Debrecen, Budapesta, Praga, Viena, Graz. La un moment dat antreprenorii vor spune că vor să vină la Cluj. Primăria are atunci obligația să creeze cadru cât mai propice pentru oamenii de afaceri”, a mai spus Viorel Băltărețu, pentru monitorulcj.

Deputatul USR Viorel Băltărețu, candidatul Alianței Dreapta Unită la funcția de primar al Clujului, face parte dintre antreprenorii clujeni care au reușit, pornind de la zero, să dezvolte companii competitive, cu activitate nu doar în România, ci și în Europa. Acesta a creat și dezvoltat, din 2003, o companie de producție de mobilier pentru domeniul HoReCa. De asemenea, a investit și mentorat alte IMM-uri și startup-uri, inițiative locale curajoase.

