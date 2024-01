Ce proiecte din Cluj-Napoca primesc finanțare din bugetul pentru anul 2024? Vezi lista investițiilor.

Metroul, centura metropolitană, dar și aquaparkul, parcul Est și hub-ul educațional din Borhanci sunt prevăzute pe lista investițiilor finanțate din bugetul pe anul 2024 al municipiului Cluj-Napoca.

Primăria Cluj-Napoca a publicat vineri, 12 ianuarie, în consultare publică bugetul pe anul 2024. Municipiul Cluj-Napoca va avea anul acesta un buget de 3.586.425.800 lei (721.281.057 euro), cu o creștere de peste 25,13% (de la 618.957.079 euro) față de anul trecut, a anunțat primarul Emil Boc.

Din această sumă, 406.746.374 euro reprezintă bugetul pentru dezvoltare (56,4%) și 314.534.682 euro (43,6 %) bugetul de funcționare.

Printre obiectivele finanțate anul acesta se numără metroul, centura metropolitană, dar și aquaparkul, parcul Est și hub-ul educațional din Borhanci.

Ce proiecte primesc finanțare în 2024?

Marile proiecte de infrastructură ale Clujului pornesc anul acesta „la drum” - primele lucrări în teren, atât la metrou, cât și la centura metropolitană, ar trebui să apară pe parcursul acestui an, așa cum arăta și primarul Emil Boc recent. Astfel, pe lista proiectelor de investiții de anul acesta se află, cu diverse sume, metroul, centura metropolitană și trenul metropolitan.

Lista investițiilor din domeniul transporturilor prevede, totodată, continuarea unor lucrări de reamenajare pe strada O. Petrovici si a Parcului I.L. Caragiale, construirea park&ride, modernizarea străzilor Giuseppe Verdi, Valea Chintăului, Valea Seacă, reamenajarea străzilor S. Toduta, P-ța 14 Iulie, str. T. Grozavescu, G. Enescu din cartierul Grigorescu, asigurarea infrastructurii velo pe Calea Turzii și strada Observatorului, finalizarea lucrărilor în zona Mihail Kogălniceanu și modernizarea Pieței Karl Liebknecht.

La capitolul lucrări noi, sunt prevăzute zeci de proiecte, unele anunțate de municipalitate de mai multă vreme – de exemplu achiziția de autobuze electrice autonome și cu hidrogen, revitalizarea culoarului Canalului Morii în cartierul Mărăști sau pasajul rutier de la intersecția Bulevardul Muncii - strada Oașului –, iar altele apar ca noutate. Printre acestea se numără:

- Piste de biciclete str. Sf Ioan;

- Expertiza, S.F./DALI, divstudii, DTAC, PT- Pod Atelierului peste pârâul Nadăș;

- S.F., PUZ, DTAC, P.T. DDE – Culoar de mobilitate urbana Nord- Pod Oasului–Rasaritului–strazile Rasaritului–Campul Painii-Pod Ira;

- S.F/DALI, exp, div.studii Pod peste paraul Popii de pe str. Campului;

- S.F, P.T, exp, Modernizare strada Cucului;

- Expertiză, SF, DALIDTAC PT reabilitare pasaj str. Locomotivei;

- Expertiza, SF/DALI, DTAC, PT, DDE, construire pod pentru râul Someș Mic, Str. Fabricii de Zahăr;

- Expertiza, SF/DALI, div studii Pasaj Calvaria;

- Expertiza, SF/DALI, div studii Pod 1 Decembrie – SUN;

- S.F., Expertiza, PUZ, diverse studii PT- Realizare legatura str Mozart – Nicolae Dragan – Trifoiului;

- S.F./DALI, div.studii, DTAC/DTAD, PT, DDE - Pod peste Raul Somesul Mic, pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) In Municipiul Cluj-Napoca

- S.F., P.T. Amenajare si regenerare culoar Canalului Morii in cartierul Marasti si amenajarea in baza conceptului walkable and smart-city a strazilor Paris, O. Ghibu, Nicolae Cristea, Gh. Lazar si alte strazi adiacente;

- PT, Reamenajarea unor strazi si spatii urbane:str. S. Toduta, P-ta 14 Iulie, str. T. Grozavescu, G. Enescu (Grigorescu);

- Concurs de solutii, S.F., P.T., DTAC – Reamenajare zona Piata Marasti, Aleea Bibliotecii, B-dul 21 Decembrie;

- Concurs de solutii S.F., P.T., PAC, div. studii – Modernizare str. Pasteur si zone adiacente;

- Expertiza, SF/DALI, DTAC-pasarela pietonala peste raul Somes care face legatura intre str. G. Baritiu si str. General Dragalina, in municipiul Cluj-Napoca.

Investiții în infrastructura școlară

Anul acesta, vor demara și investițiile în cadrul hub-ului educațional Borhanci, cu proiectele de creșă, școală, grădiniță, liceu, bazin de înot, și pădure-parc. Totodată, sunt prevăzute mai multe proiecte de reabilitare termică a școlilor și grădinițelor din oraș, construirea creșelor Parcul Feroviarilor, Negoiu etc. Pe lângă reabilitarea termică, pentru Școala Gimnazială Ion Creangă de pe Aleea Peana este prevăzută și supraetajarea.

De asemenea, în proiectul de buget este inclusă și finanțarea unor studii pentru extinderea mai multor școli și grădinițe din municipiu, pentru construirea unei creșe în cartierul Dâmbul Rotund sau pentru modernizarea Liceului Lucian Blaga (concurs de soluții anunțat de primărie de anul trecut).

În domeniul culturii, în bugetul pe 2024 este cuprinsă finanțare pentru restaurarea, revitalizarea si valorificarea monumentului istoric B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106 – pav B, unde va fi realizat un centru cultural. De asemenea, sunt prevăzute studii pentru realizarea Muzeului Personalităților Clujene, pentru realizarea unui Centru Memorial Avram Iancu pe str. Avram Iancu nr. 17, ap. 1 si 4 și pentru modernizarea Pieței Avram Iancu.

În domeniul sănătații, Primăria alocă finanțare pentru reabilitarea si modernizarea Spitalul Clinic Municipal Clujana, respectiv pentru lucrări de extindere a compartimentului de primiri urgențe, pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale, reabilitarea și extinderea Sectiei de Psihiatrie. De asemenea, în domeniul asistenței sociale, este prevăzută continuarea proiectelor pentru amenajarea centrului de vârstnici din Dâmbul Rotund, a centrului pentru victimele violenței domestice și studiile pentru un viitor centru pentru dependenții de droguri.

Continuă și proiectele Parcului Est, a Cetățuii, a parcului peste Canalul Morii din cartierul Grigorescu, Parcul I.L Caragiale, Parcul Farmec - etapa II, Parcul Observator și Parcul Ferovarilor. De asemenea, începe revitalizarea și activarea Parcului Feroviarilor. De asemenea, sunt alocați bani pentru regenerarea urbană a zonei verzi Expo-Transilvania: amanajare si extindere parc Aurel Vlaicu, amenajare străzi adiacente după conceptul walkable and smart city și construire parking. În proiectul de buget apare și proiectul unui skatepark acoperit, pentru care Emil Boc a inițiat o consultare online pe pagina sa de Facebook și a cerut părerea oamenilor asupra locației. Și aquapark-ul promis de ani buni de municipalitate apare pe lista investițiilor de anul acesta.

Pe lista de investiții este și proiectul de reactualizare a PUG-ului.

Lista completă a investițiilor poate fi vizionată aici.

