Marile proiecte ale Clujului, prezentate la Munchen administrației publice și mediului de afaceri din Europa

Și în acest an Clujul va fi prezent la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare Expo Real din Munchen (Germania). Consiliul Local va aproba alocarea unor fonduri de peste 25 de mii de euro pentru promovarea proiectelor din Capitala Ardealului.

Oportunitățile de investiții ale Clujului, prezentate la Expo Real Munchen 2018/Foto: Emil Boc Facebook.com

În perioada 4-6 octombrie 2023 se va desfășura în Munchen (Germania) Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare Expo Real, cel mai mare târg de imobiliare din Europa și care reprezintă unul dintre cele mai însemnate evenimente de promovare a regiunilor și polilor de dezvoltare în fața reprezentanților de top ai mediului de afaceri european.

În acest an Cluj-Napoca aniversează 10 ani de participare la Forumul Internațional Expo Real, dedicat sectorului strategic Investment, Urban&Regional Development, tema acestei ediții aniversare fiind Cluj-Napoca – 10 years of partnership for development in Europe.

„Participarea și implicarea activă a municipalității clujene la Târgul Expo Real Munchen este un bun prilej de promovare a proiectelor de parteneriat public-privat ale Primăriei Cluj-Napoca în rândul investitorilor europeni, cu scopul de a sprijini și a coagula inițiativele private cu rol de creștere economică, având în vedere impactul participării municipiului Cluj-Napoca în perioada 2013-2022 la principalul pol de networking, inovare și creație dedicat industriilor de dezvoltare urbană și investițiilor strategice”, se arată în motivarea proiectului de hotărâre ce prevede prezența Clujului la cea de-a zecea ediție a forumului internațional de la Munchen.

Astfel, Consiliul Local va aproba alocarea sumei de 130900 lei cu TVA, din bugetul local pe anul 2023, pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare Expo Real, Munchen, desfășurat la începutul lunii octombrie 2023.

Proiectul de hotărâre privind însușirea protocolului de colaborare și alocarea sumei de 110.000 lei fără TVA, respectiv 130.900 lei cu TVA, din bugetul local pe anul 2023, pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare Expo Real, Munchen, Germania, în perioada 4-6 octombrie 2023/Foto: primariaclujnapoca.ro

Anul trecut, Clujul a participat pentru a noua oară consecutiv la forumul Expo Real de la Munchen, care a reunit 1885 de expozanți din 33 de țări, factori de decizie din mediul privat și autorități publice, aproape 40.000 de participanți din 73 de țări și peste 100 de conferințe și workshop-uri cu experți din diverse sectoare economice.

Pe o suprafață de 75.000 mp, în șapte hale expoziționale, au fost prezentate sectoarele de dezvoltare urbană majoră, de la logistic și industrial la retail, rezidențial și infrastructură majoră urbană și regională.

Proiectele Clujului, promovate la Expo Real Munchen

Promovarea proiectelor de parteneriat public-privat dezvoltate la Cluj, în rândul investitorilor europeni, au vizat de-a lungul anilor asemenea teme precum:

Poziționarea Clujului la cel mai înalt nivel, alături de capitalele europene majore în ceea ce privește sectorul dezvoltărilor urbane și regionale.

Prezentarea pe parcursul participărilor la Expo Real a peste 80 de proiecte majore de investiții din regiunea Cluj, de peste 3 miliarde de euro – proiecte publice și private din care peste 70% au ajuns în diverse faze de maturizare inclusiv prin aportul direct sau indirect al interacțiunilor din cadrul forumului.

Fundamentarea și consolidarea unor proiecte locale prin participare la forum, precum:

Concepte de urbanizare integrată – Sopor, Nord-Muncii;

Proiecte de infrastructură și mobilitate sustenabilă – Centura Metropolitană, Metroul, Trenul Metropolitan, Linia Zero – Park&Ride

Proiecte cu focus pe elemente green city solutions, impact climatic,

Proiecte din sectorul sănătății – Spitalul Regional Cluj, Spitalul Pediatric Monobloc, Campusuri educaționale.

Facilitarea schimburiloe de experineță între autoritățile locale clujene și reprezentanți din administrațiile locale și guvernamentale din țările participante, precum și experți din domeniul investițiilor publice și private.

Dezvoltarea unei sinergii profesionale între mediul administrativ, mediul de afaceri, instituții financiar bancare, specialiști de sector, arhitecți, urbaniști, avocați, consunltanți de specialitate

Integrarea în grupul de proiect, alături de delegația clujeană, a unor companii private și reprezentanțio ai autorităților publice din alte orașe din țară: București, Oradea, Arad, Timișoara, Brașov, Baia Mare, Bistrița.

Generarea unei creșteri reale a calității dezvoltărilor private aferente companiilor participante.

Potrivit documentației ce va fi aprobată de consilierii locali, impactul socio economic al acestei acțiuni de poziționare internațională și de schimb de experiență la nivel executiv reprezintă „un factor major de consolidare și maturizare pe termen mediu și lung a mediului economic privat și al autorităților locale și regionale”.

