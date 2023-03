Polei și ninsoare pe mai multe drumuri din județul Cluj. Firmele de deszăpezire au scos plugurile pe șosele

Depuneri de ninsoare și polei pe mai multe drumuri din județ. Consiliul Județean Cluj anunță că nu sunt drumuri blocate.

Polei și ninsoare pe mai multe drumuri din județul Cluj. FOTO: Facebook/ Consiliul Județean Cluj

Consiliul Judeţean Cluj informează participanţii la trafic în legătură cu faptul că, în cursul dimineţii zilei de marți, 28 martie, pe raza judeţului Cluj nu există drumuri judeţene blocate traficului rutier. Totuși, din cauza averselor locale sub formă de ninsoare, a temperaturilor sub zero grade Celsius și a vântului deosebit de puternic din ultimele 24 de ore, există posibilitatea formării de polei pe mai multe sectoare de drum, mai ales în zona de munte a județului.

De asemenea, până la această oră, nu au fost semnalate situații de blocare a drumurilor din cauza copacilor căzuți pe carosabil în urma rafalelor de vânt.

Unde au acționat utilajele de deszăpezire?

În acest context, pentru asigurarea unor condiţii optime de circulaţie, în cursul zilei de luni, 27 martie, s-a acţionat pe patru drumuri județene situate pe raza zonei Huedin . Tot în această zonă, în cursul nopţii şi al acestei dimineţi s-a impus intervenția pe șapte drumuri județene. În cadrul acestor acţiuni a fost folosită o cantitate însumată de 55 de tone de material antiderapant, inclusiv sare.

. Tot în această zonă, în cursul nopţii şi al acestei dimineţi s-a impus intervenția pe șapte drumuri județene. În cadrul acestor acţiuni a fost folosită o cantitate însumată de 55 de tone de material antiderapant, inclusiv sare. De asemenea, pe drumurile judeţene situate în zona Turda , în cursul zilei de ieri s-a intervenit pe trei drumuri judeţene, în cursul nopţii şi al acestei dimineţi fiind necesară intervenția, inclusiv prin revizii, pe patru drumuri sau sectoare de drumuri județene. În cadrul acestor acţiuni a fost folosită o cantitate însumată de 29 de tone de material antiderapant, inclusiv sare.

, în cursul zilei de ieri s-a intervenit pe trei drumuri judeţene, în cursul nopţii şi al acestei dimineţi fiind necesară intervenția, inclusiv prin revizii, pe patru drumuri sau sectoare de drumuri județene. În cadrul acestor acţiuni a fost folosită o cantitate însumată de 29 de tone de material antiderapant, inclusiv sare. Pe drumurile situate în zona Gherla , în cursul ultimelor 24 de ore s-a intervenit pe opt drumuri județene. În cadrul acestei acţiuni a fost folosită o cantitate însumată de 10 tone de material antiderapant, inclusiv sare.

, în cursul ultimelor 24 de ore s-a intervenit pe opt drumuri județene. În cadrul acestei acţiuni a fost folosită o cantitate însumată de 10 tone de material antiderapant, inclusiv sare. Pe drumurile judeţene situate în zonele Gilău și Dej, intervențiile specifice activității de iarnă în cursul ultimelor 24 de ore au fost minime, mai exact doar de verificare a stării drumurilor și condițiilor de circulație, nefiind necesară folosirea de utilaje specifice sau de material antiderapant.

La această oră, se efectuează revizii pe mai multe drumuri judeţene pentru verificarea stării părţii carosabile, urmând să se acţioneze în caz de necesitate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: