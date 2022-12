NU CRESC taxele și impozitele locale și nici tarifele de parcare, în 2023. Emil Boc: „Au românii destule greutăți”

Impozitele, taxele locale și tarifele de parcare nu se vor majora în 2023. Acestea vor fi indexate cu rata inflației, fără a suferi majorări adiționale.

NU CRESC taxele și impozitele locale și nici tarifele la parcare, în 2023. FOTO: Facebook/ Municipiul Cluj-Napoca

Anul 2023 nu va aduce majorări ale tarifelor de parcare, nici ale impozitelor și taxelor locale, a declarat primarul Emil Boc, care a arătat că sunt destule costuri ale vieții de zi cu zi care au crescut.

Administrația locală a optat pentru menținerea nechimbată a taxelor locale, în contextul în care prețurile au crescut în majoritatea apsectelor vieții de zi cu zi, a afirmat edilul. Valorile se vor indexa însă cu rata inflației, atât în cazul impozitelor, cât și la tarifele de parcare.

„Vestea bună e că nu se majorează. Nivelul taxelor și impozitelor locale nu se majorează, doar, potrivit prevederilor legale, cu rata inflației. La fel și la parcări, nu majorăm prețul parcărilor din centru, din cartiere, doar vom indexa cu rata inflației, atâta tot. Asta este singura noutate la taxe și partea plină a paharului pentru că am reușit să punem la cale un proiect de buget fără să majorăm aceste taxe ale românilor, care au destule alte greutăți în viețile lor”, a declarat primarul Emil Boc la un post local de radio.

Nivelul taxelor și impozitelor locale va fi majorat în 2023 doar cu rata inflației de 5,1%. Aceeași indexare este aplicată și în cazul tarifelor pentru parcare.

Tariful parcărilor nu se majorează

Pentru stabilirea tarifelor de parcare, Primăria Cluj-Napoca a organizat în urmă cu o săptămână o dezbatere publică, în cadrul căreia unul dintre participanți a sugerat municipalității să majoreze și mai mult tarifele de parcare, făcând o comparație cu parcările private.

Propunerea a fost însă respinsă de administrația locală.

„(Am modificat – n.red.) Nuanțe, pentru că pe fond nu am acceptat majorarea prețului la parcări propuse în urma dezbaterii. Am spus că acest an nu e unul al majorării, pentru că destul au crescut prețurile în alte părți ale vieții. Dacă ne uităm la electricitate, la magazine, la viața de zi cu zi, cred că e suficientă acea creștere și cred că putem să nu mai punem o povară pe parcări și taxe locale. Am rămas pe această filozofie de bază”, a mai arătat Emil Boc.

VEZI AICI care vor fi noile tarife la parcare, în 2023. Nivelul taxelor și impozitelor poate fi consultat AICI.

