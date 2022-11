Propunere: linie nouă de noapte și program extins al autobuzelor până la ora 2:00. Boc susține inițiativa, dacă e și profitabilă

Propunere privind transportul în comun în Cluj-Napoca: introducerea unei noi linii de noapte și extinderea programului autobuzelor până la ora 2:00. Emil Boc susține inițiativa, dacă e și profitabilă.

Transportul public în comun pe timp de noapte, în Cluj-Napoca / Foto: Emil Boc - Facebook

O propunere făcută de USR PLUS Cluj-Napoca, privind transportul public în comun, constă în introducerea unei noi linii de noaptea care să conecteze Gara sau cartierul Grigorescu și cartierul Zorilor.

Pe lângă acest lucru, se propune și extinderea programului autobuzelor care circulă pe timp de noapte, odată cu introducerea acestei noi linii de transport, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

Despre această propunere, primarul Emil Boc a susținut că are o părere bună, însă nu este în puterile lui să o implementeze. El a declarat, în cadrul unei intervenții la o emisiune radio, că susține inițiativa și că s-ar putea implementa dacă este profitabilă, fiindcă autobuzele „circulă pe bani”, iar societatea responsabilă funcționează „pe bază de venituri și cheltuieli”:

„Eu am o părere bună despre toate propunerile acestea, dar mergeți și la «Grivei», care trebuie să implementeze, să întrebați. Nu le implementez eu. Trebuie să facă cineva care plătește combustibilul care duce acolo. Eu zic că e o propunere bună. Îl întrebați: «Bă Grivei, primarul zice că e o propunere bună, eu zic că e o propunere bună. Poți să implementezi?» Și vă spune, că asta nu se face pe aer sau altceva, e o societate comercială care trebuie să plătească combustibilul cu care circulă autobuzele. Circulă pe bani, pe bază de venituri și cheltuieli. Noi, pentru ce comandăm plătim, pentru pensionari, studenți... E societate comercială, plătim pentru aceste gratuități. Și ceilalți care vin din celelalte comune plătesc (...) Dacă este posibil ca un calcul financiar să arate că e rentabil, evident că se face. Dacă este în bugetul pe care îl avem. Eu susțin, bineînțeles. Cine nu ar susține o extindere a transportului în comun?”, a explicat Emil Boc.

Extinderea transportului în comun

De asemenea, primarul a fost întrebat despre extinderea liniei de transport cu numărul 47 până în cartierul Mănăștur. El a susținut că municipalitatea are în vedere conectarea mai multor linii de transport. Edilul a precizat că deja s-au făcut câteva modificări:

„Avem în proiectele noastre conectivitatea tuturor acestor linii de transport despre care vorbiți și altele, nu numai. Acum am creat o posibilitate ca să se poată ajunge pentru cei care lucrează în Lomb, pentru studenții care sunt la facultate, să punem o stație intermediară pe ruta Chinteni, inclusiv pentru Centrul de Industrii Creative din Lomb. Iată o măsură din care am adus ceva, un pic. Am mai creat o posibilitate ca să ajungi acolo cu transportul în comun. E un instrument și pentru firmele care sunt acolo.”

Totodată, Boc spune că după ce se cumpără mai multe autobuze electrice, rutele de transport în comun se pot extinde, chiar și spre comune:

„Avem în licitație autobuze electrice noi pe care le cumpărăm în oraș și pe măsură ce achiziționăm mai multe mijloace de transport facem două lucruri: extindem rutele de transport din oraș sau le prelungim - cum a fost asta, prelungire cu încă o stație în Lomb - și ne uităm la inelul din jurul Clujului unde mai putem extinde transportul public, cum l-am extins în Gilău. Am făcut un pas dincolo de Florești, ne-am dus în Gilău. Și mai sunt și alte comune care sunt în așteptare, ne-au adresat solicitări Primăriei Cluj-Napoca să extindem transportul public. Vom face și asta, dar fără să luăm din calitatea celui existent. Nu putem distruge calitatea sistemului existent ca să mergem în altă parte”, a declarat Emil Boc.

