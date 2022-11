Emil Boc, încrezător în capacitatea României de a implementa PNRR: „Va avea succes, pentru că există voinţă politică”

Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, primarul Emil Boc, se declară încrezător în capacitatea României de a implementa proiectele și reformele prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Emil Boc, încrezător în capacitatea României de a implementa PNRR. Foto: Facebook/ Emil Boc

Emil Boc, a declarat, marţi, că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) va avea succes, pentru că există voinţă politică în acest sens.

„Ieri s-a vorbit despre capacitatea politică a României de implementare a PNRR-ului (...) Eu sunt optimist, în numele Asociaţiei Municipiilor din România, că acest PNRR va fi de succes şi va fi implementat şi am trei argumente. Primul - există voinţă politică în această coaliţie, manifestată şi ieri şi exprimată de toţi liderii importanţi ai statului român. Există majoritate parlamentară care să implementeze această voinţă politică (...) Suntem în cea mai proeuropeană ţară a Uniunii Europene”, a spus primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, la conferinţa anuală privind implementarea PNRR.

Gradul mic de absorbție, cauzat de lipsa personalului

El a afirmat că scăderea în această perioadă a gradului de absorbţie a fondurilor europene este cauzată de faptul că aceeaşi echipă administrativă de la nivel naţional sau regional trebuie să se ocupe de mai multe lucruri deodată, printre care: să închidă vechiul exerciţiu financiar 2014-2020, să lucreze la noul exerciţiu financiar 2021-2027, să pregătească şi să implementeze PNRR.

Primarul clujean a atras atenţia că e nevoie de accelerarea implementării noilor programe, identificarea ariilor de simplificare şi flexibilizare, descentralizarea diverselor sarcini şi atribuţii.

În altă ordine de idei, Emil Boc a punctat că războiul din Ucraina a arătat importanţa independenţei energetice a României şi a Uniunii Europene. „Am pornit pe acest drum din 2019 şi s-a demonstrat că este corect (...) Războiul ne cere să-l amplificăm ca şi dinamism, să ne mişcăm mai repede să ne câştigăm independenţa energetică”, a afirmat preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România.

Avertisment privind curentele populiste și extremiste

Emil Boc a adăugat că trebuie găsit echilibrul necesar pentru a nu transforma creşterea preţurilor la energie pentru populaţie şi firme într-o „frustrare colectivă europeană”, care să pună în pericol viitorul democratic al Europei, prin creşterea curentelor populiste şi extremiste.

„Politica de coeziune este cea mai importantă politică a Uniunii Europene (...) e acel lipici care ţine Uniunea împreună (...) Din nefericire, politica de coeziune a devenit un depozit de unde ia fiecare bani şi îi foloseşte pentru diverse scopuri. Pentru un moment de urgenţă e necesar. Am avut nevoie pentru criza din Ucraina, trebuia să luăm de undeva bani, am luat din coeziune, pentru RePower EU aveam nevoie de bani, am luat din coeziune, dar să nu uităm că scopul coeziunii e o politică de investiţii pe termen mediu şi lung a Uniunii Europene, de a elimina decalajele dintre ţăr”, a mai afirmat primarul municipiului Cluj-Napoca.

