Primul pas pentru tren de mare viteză între Budapesta și București, prin Cluj, cu finanțare de la UE

România va realiza o linie de tren de mare viteză ce ar urma să conecteze portul Constanța de rețeaua europeană de căi ferate rapide, prin Budapesta. Un prim pas l-ar constitui realizarea unui tunel Predeal - Braşov.

Prima cale ferată de mare viteză din România ar urma să aibă traseul Constanța – București – Ungaria, valoarea lucrării fiind estimată la 120 milioane de euro. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și-a propus ca până în 2026 să analizeze oportunitatea construcției unei linii de mare viteză Constanța – București – Budapesta, iar până în 2023 să fie realizat un raport preliminar privind oportunitatea construcției liniei.

Adina Vălean, comisar european pentru transport, a vorbit într-un interviu acordat Agerpres despre oportunitățile de dezvoltare a infrastructurii feroviare în România, inclusiv conectarea la rețeaua europeană de căi ferate rapide, printr-o linie ce ajunge de la Constanța, la București, Cluj și Budapesta. Un prim pas pentru realizarea acesteia îl reprezintă realizarea unui tunel Predeal - Braşov.

„România are un plan investiţional pe zece ani. Avem un proiect, să spunem, pe care îl agreem foarte mult, închiderea tronsonului de nod feroviar, care ar reprezenta baza pentru o linie de mare viteză Budapesta-Cluj-Sibiu-Braşov-Bucureşti-Constanţa, închiderea lui printr-un proiect de tunel, Predeal - Braşov. Avem de asemenea pe tronsonul de sud Arad-Caransebeş-Craiova-Bucureşti, de asemenea proiecte care au fost discutate şi care arată foarte bine spre finanţare către Uniunea Europeană.

România are acest proiect investiţional, are fonduri de coeziune regională şi, mai departe, are acces la fondurile de infrastructură prin Connecting Europe Facility, pe care o gestionează direct Directoratul meu, de transport, are de asemenea Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă în care sunt multe proiecte de infrastructură. Deci finanţare europeană din plin”, a spus comisarul european pentru transporturi.

Termenul limită pentru realizarea liniei de mare viteză este anul 2040.

Tunel de 7 km pe calea ferată Predeal – Brașov

Modernizarea secțiunii feroviare Predeal - Brașov ar putea include construcția unui tunel de 7 kilometri, proiectat la parametri compatibili cu o linie de mare viteză viitoare, potrivit celor mai recente informații din cadrul contractului de studiu de fezabilitate aflat în derulare.

„Urmează revizia 2 a Raportului nr. 8 – Raport final asupra selectării opțiunii preferate (revizia 1) ca urmare a deciziei Comisiei Europene privind soluția aleasă pentru un tunel de aproximativ 7 km proiectat la parametri compatibili cu o linie de mare viteză viitoare”, se arată pe site-ul CFR la stadiul proiectului în trimestrul al doilea.

CFR SA a semnat pe 21 august 2020 contractul de „Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov” cu asocierea Egis România – Egis Rail SA – Italrom Inginerie Internațională SRL. Ordinul de începere a fost emis pe 7 septembrie 2020, durata de implementare a contractului fiind de 23 luni de la ordinul de începere, potrivit informațiilor de pe pagina CFR SA dedicată proiectului.

19 oferte depuse pentru electrificarea căii ferate Cluj - Oradea

În luna mai 2022, CFR a primit 19 oferte pentru electrificarea căii ferate Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor - Frontieră, în lungime de 166,2 kilometri.

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a informat că 19 firme și asocieri de firme au depus oferte la procedurile de licitație deschisă pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie lucrări de electrificare și reabilitare a liniei de cale feratǎ Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor- Frontieră, pentru creșterea vitezei de circulație la 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă.

Partea de execuţie este estimată la 4 ani din durata totală de 10 ani a obiectivului de investiţie. În urma reabilitării, pe 60% din traseu trenurile vor putea circula cu peste 100 km/oră, iar distanţa Oradea-Cluj se va parcurge în 2 ore.

Electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor– Frontieră va contribui la creșterea numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate.

Durata de implementare este de 6 luni pentru proiectare și 36 luni pentru execuția lucrărilor, iar perioada de garanție este de minimum 60 de luni. Sursa de finanţare este asigurată din Fonduri Externe Nerambursabile, prin Planul Național de Redresareși Reziliență (PNRR), componenta 4 - Transport sustenabil - Reforma 1.5 - Dezvoltarea infrastructurii feroviare și managementul traficului feroviar.

Calea ferată de mare viteză, ICE-ul României

Calea ferată de mare viteză reprezintă o alternativă economică sustenabilă, precum și pentru protecția și conservarea mediului, fapt dovedit prin extinderea continuă a rețelei (High Speed Rail – HSR / Tren de Mare Viteză – TMV) în Europa. Exemple precum „InterCity-Express” – ICE din Germania sau între Germania, Austria, Elveția, Belgia și Regatul Țărilor de Jos sau TGV (Train à Grande Vitesse)/Thalis/Eurostar între Franța, Belgia, Marea Britanie și Regatul Țărilor de Jos reprezintă veritabile modele de succes pentru construirea căilor ferate de mare viteză și introducerea unor servicii feroviare superioare, confortabile, sigure și rapide.

În acest context, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii manifestă interes pentru o legătură feroviară de mare viteză sau cu viteză sporită (superioară vitezei de 200 km/h) care să conecteze zona Constanța / Port Constanța cu capitala României și mai departe cu Budapesta și implicit cu rețeaua europeană de cale ferată modernă. Calea ferată de mare viteză va avea un traseu care va conecta rețelele feroviare asemănătoare din țările vecine, dar și marile centre urbane din România. Construcția liniilor de cale ferată de mare viteză se va face pe aliniamente noi, fără a utiliza infrastructura feroviară actuală cu care va avea doar legături de conectivitate.

