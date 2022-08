Dan Tarcea despre „Pădurea Clujenilor”. „Nu e parc, vorbim de o doză de sălbăticie. Nu am plătit constructorul, banii sunt blocați”

Viceprimarul Dan Tarcea le transmite locuitorilor că „Pădurea Clujenilor” nu e parc, terenul din zonă fiind „extrem de rău și argilos” pe care nu se poate construi nimic. În ceea ce privește lucrările, viceprimarul Clujului spune că tot ce e degradat va fi refăcut pe banii firmei care a amenajat cele 21 de hectare.

Buruieni, copaci uscați, poduri din lemn „care trec peste nimic”, 8 oameni pe 21 de hectare. Așa arată „Pădurea Clujenilor” prin ochii unui vizitator. „N-am mai văzut demult bani aruncați aiurea rău de tot”, spunea un clujean care a vizitat zona.

În replica, viceprimarul Clujului spune că zona nu trebuie privită ca și un parc.

„Acest proiect se cheamă «Pădurea Clujenilor». Nu discutăm de un parc, nu discutăm de o zonă amenajată precum un parc, precum Parcul Mare, sau vreun alt parc pe care îl facem la nivelul municipiului. Vorbim de o doză de sălbăticie. Acolo, din păcate, este un terem extrem, extrem de rău, este un teren pe care nu se poate face absolut nimic cu el, e un teren argilos, de aceea noi am făcut această investiție acolo din fonduri europene. Pentru că fondurile europene au fost destinate pentru un asemenea obiectiv. Chiar dacă am fi vrut să facem altceva cu banii respectivi nu am fi putut să facem, banii erau destinați pentru reconversia unor terenuri care sunt degradate, exact acest teren se încadrează în această zonă și în această componentă de teren care este degradat. Vreau să spun că încă recepția nu este gata, nu am făcut recepția finală pentru că am identificat și noi că sunt câțiva arbori care nu s-au prins, destul de mulți după o primă evaluare, există și o garanție pe care trebuie să o dea constructorul și de aceea, la toamnă, vor fi schimbați toți arborii pe banii firmei care a câștigat licitația și a plantat arborii acolo, nu pe banii clujenilor sau pe fonduri europene”, a declarat Dan Tarcea, joi dimineață, la un post de radio,

Acesta spune că Primăria nu a făcut plăți încă către constructor, banii fiind blocați, până când firma care a câștigat licitația nu va remedia toate problemele apărute.

„Nu am vrut să lăsăm un teren degradat în care să crească numai boscheți și mărăcini, am încercat să-i dăm suprafeței de 21 de hectare o nouă față și cu multă muncă vom reuși să facem acest teren absolut funcțional, astfel încât și cei care locuiesc în cartierul Iris și cartierele adiacente să se poată bucura de această zonă. Acolo sunt și locuri de joacă pentru copii, sunt și alei, unele sunt pietruite, alte sunt pavate, marea majoritate a aleilor de acolo nu sunt pavate, sunt pietruite, pentru a asigura această zonă sălbatică. Am vrut să intervenim minim invaziv. Au fost făcute câteva poduri și podețe pentru a se asigura traversarea și trecerea dintr-o zonă în alta. Nu discutăm despre un proiect ca și în Parcul Farmec sau Parcul Armătura sau pe malurile Someșului. Am încercat să transformăm un teren absolut degradat, nu puteai să mergi cu piciorul pe el, într-o zonă în care să-i dăm vitalitate. Dar, repet, lucrările nu sunt recepționate, suntem în procedură de observație. Noi am blocat banii și nu am făcut plățile către constructor pentru a putea remedia în timp util toate elelemente. Discutăm de 1.500 de arbori care au fost plantați din diverse soiuri, o mare parte s-au prins, alții, din păcate, nu s-au prins. Dar, la toamnă, toți acești arbori vor fi înlocuiți, tot ce s-a degradat în această perioadă trebuie să fie refăcut pe banii constructorului”, a mai spus Tarcea.

Reamintim că autoritățile locale au denumit acest proiect Parcul Tineretului. Consilierii locali au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru investiția „Înființare zonă verde și de agrement Parcul Tineretului-Pădurea Clujenilor”, în vederea atragerii de fonduri europene.

Lucrările la cel mai mare parc al Clujului au început în vara anului 2019, valoarea totală a investiției fiind de 22.861.202,24 lei, din care 21.632.046,20 lei, fonduri nerambursabile. Executantul proiectului este asocierea SC Nord Conforest SA – Proiect Construct Regiunea Transilvania SRL.

