Ce telefoane Samsung preferă tinerii în 2022? (P)

Când vine vorba de achiziționarea unui telefon nou, tinerii de azi au nevoi și preferințe diferite de cei din trecut.

Este confirmat faptul că telefonul este cel mai important accesoriu pe care un tânar îl poate deține, având în vedere că aproape orice activitate zilnică, se desfășoară prin intermediul acestuia.

Astăzi, o mulțime de oameni folosesc telefoane Samsung. Este greu să le numești acum pe cele mai populare, dar există câteva modele cu care celebrul brand și-a câștigat fani în rândul tinerilor. Samsung lucrează cu cercetatori din toata lumea, pentru a crea noi produse clienților lor. Ei vor aduce la viață cele mai noi tehnologii pentru a oferi produse de o calitate superioară, comparativ cu alte mărci. Acestea sunt întotdeauna inovatoare și se schimbă într-un ritm rapid, astfel încât să puteți rămâne la curent cu ultimele noutăți în materie de telefoane.

Ce caracteristici trebuie să aibă un telefon Samsung pentru tineri în 2022?

Putem afirma cu ușurință faptul că tinerii sunt în căutarea anumitor caracteristici pe care le vor la telefoanele Samsung. Ecran mare, procesor puternic, autonomie mare, dar mai ales, aceștia optează pentru un gadget ce are o cameră foto foarte bună. Știm cu totii - o cameră bună este o investiție excelentă pentru viitor. Tinerii vor să se asigure că amintirile lor, vor fi capturate într-un mod cât mai placut, iar acest lucru ține de performanța camerei, care este prezentă la un nivel ridicat, la telefoanele Samsung.

Ce model de telefon Samsung preferă tinerii?

Dacă vorbim despre vârsta medie a utilizatorului de telefon mobil Samsung, acesta se ridică undeva la 22-30 de ani. Cei mai mulți tineri prezintă interes pentru telefoane Samsung, din gama Galaxy Note, Galaxy S, A.Cei de până în 36 de ani, caută la noul telefon, baterie puternică, dar și camere foto performante. Acestea sunt preferate în special de tinerii care fac vlogging, de influenceri, pentru a transmite exact ceea ce au nevoie (detalii precise, focus, de exemplu).

Tinerii care vor să își cumpere un telefon Samsung în 2022 și beneficiază de servicii precum Netflix, HBO GO sau Spotify, vor avea nevoie de un abonament 4G. Din păcate, rețelele 3G nu vor mai exista în 2022, așa că cei interesați de serviciile de streaming, ar trebui să ia în calcul acest aspect, când aleg telefonul. În ceea ce privește preferințele tinerilor, cei mai mulți români, cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, preferă telefoanele Samsung cu baterie puternică și camere foto performante. Acele gadgeturi care fac parte din seria S și Note, se situează pe primele locuri în preferințele utilizatorilor.

Samsung Galaxy S21 Ultra este o super opțiune pentru cei care vor un telefon cu imagine bună și o durată lungă de viață a bateriei. Dacă am menționat bateria modelului acestuia, aceasta are o capacitate de 5000 mAh, iar videoclipurile rulează în excelentul format 8K. In plus, telefonul are sistemul Bright Night, ce permite fotografii foarte bune și pe timp de noapte.

Tinerii au nevoie de telefoane care să le ofere cele mai noi tendințe în materie de tehnologie, dar vor ca gadgeturile să aibă și un design atragator. În 2022, un model preferat de la Samsung este Galaxy Note 20 Ultra, cu un procesor Octa-Core Snapdragon 865+, Dynamic AMOLED 6.9", 12GB RAM, 256GB Flash. Camera Tripla 108+12+12MP promite imagini și videoclipuri senzaționale, exact ceea ce caută cele mai multe persoane.

Un alt model ales des este Galaxy Z Fold 2, ce vine cu un procesor Snapdragon 865+ Octa-Core, Ecran Dynamic AMOLED 2X 7.6". Memoria telefonului are 12GB RAM, 256GB Flash, iar camera triplă 12 + 12 + 12 MP și sistemul 5G îi determină pe tineri să achiziționeze acest model de la Samsung.

În concluzie, cei mai mulți tineri au cel puțin un smartphone Samsung, de-a lungul timpului. Acestea sunt alese pentru buna performanță a camerei foto, dar și tehnologia 5G este o caracteristică în funcție de care oamenii aleg noul dispozitiv mobil. Pentru ei, un gadget este o unealtă esențială pentru a-și păstra conexiunea cu prietenii și familia, dar și cu restul lumii, în special cu comunitățille pe care le au în mediul online.

CITEȘTE ȘI: