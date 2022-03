De unde a început isteria cozilor la benzinării? Un proprietar al unei benzinării a mărit prețul la 11 lei/litru

Proprietarul unei benzinării din Beiuș, Bihor a vândut miercuri benzina cu 11 lei/litru. De aici, informația s-a propagat în spațiul online, oamenii crezând că începând de azi, prețul unui litru de benzină va fi de 10-11 lei.

Haos în întreaga țară după ce o benzinărie a crescut prețurile la benzină.

Proprietarul benzinăriei din Beiuș a explicat pentru ebihoreanul.ro că a fost nevoit să pună acest preţ după ce ar fi cumpărat un lot de combustibil foarte scump.

„Am cumpărat din depozit carburantul cu 8,6 lei litrul, în condiţiile în care eu până acum la pompă l-am vândut cu 7,6! Mi-au zis că dacă nu-mi convine să nu iau. Şi aşa am o cisternă pe care nu mi-au umplut-o! Mâine va fi şi mai scump, am înţeles că va fi 10 lei litrul”, a declarat proprietarul, pentru sursa citată.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a confirmat, miercuri seara, în cadrul unei emisiuni la Digi 24 că tot haosul creat a pornit de la situația benzinăriei din Beiuș, numind acest haos o „psihoză în masă”.

„Este vorba despre reţeaua MOL. De la această reţea, de la Beiuş, a plecat această informaţie, de 11 lei. Dacă ar fi fost mai atenţi, acest lucru nu s-ar fi întâmplat şi, probabil, de mâine controalele care vor fi demarate, aşa cum a spus şi prim ministrul, vor lămuri acest aspect şi ne vom lămuri de ce a început acest lucru. Această informaţie a fost rostogolită prin social media şi a ajuns la a crea panică în România într-un timp foarte scurt: cozi la benzinării, cum că de mâine preţurile vor fi de 10 şi 11 lei şi, mai mult, că vom rămâne şi fără stocuri de benzină şi motorină. Este exclus ca România să rămână fără stocuri de benzină şi de motorină. Este exclus ca să asistăm la o explozie a preţurilor la benzină şi la motorină, în condiţiile în care preţul barilului a început să scadă. Până astăzi a scăzut cu 3 dolari”, a spus Virgil Popescu, la Digi 24.

Situația din Ungaria, în „spatele” haosului

Conform Agerpres, din cauza unor probleme la o rafinărie din Ungaria, MOL înregistrează un deficit de carburanţi pe piaţa din România. Compania a scumpit, deja, carburanţii pentru flotele de transportatori la peste 10 lei pe litrul de motorină.

În urma situației create la benzinăriile din mai multe orașe din țară, inclusiv la Cluj, Virgil Popescu, ministrul Energiei, a anunțat, miercuri seara, că prețul carburanților va crește cu maximum 15 bani în perioada următoare.

„Nu au niciun motiv să fie îngrijorați, deoarece nu o să fie prețuri de 9-10-11 lei. Am vorbit cu reprezentanții Rompetrol și OMV Petrom și nu se pune problema unei crize de carburanți. Am o singură informație, vor crește prețurile cu 15 bani. Nu vorbim de prețurile care au apărut pe rețelele de socializare. Oamenii nu au de ce să stea la coadă, nu vor crește prețurile. E un fake news care are rolul de a destabiliza lucrurile”, a declarat Virgil Popescu, într-o intervenție la Știrile Pro Tv.

