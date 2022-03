BREAKING NEWS! Ministrul Energiei: „Prețurile la carburanți nu vor ajunge la 10 lei”

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a anunțat că românii nu au motive să stea la coadă pentru alimentare, deoarece prețul la benzină și motorină nu va crește la 10 lei litru.

Marile orașe din țară au fost blocate în ultimele ore, după ce un zvon răspândit pe internet a creat panică. Mai exact, se zvonea că prețul carburanților va ajunge la 10 lei/litru de mâine.

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a anunțat că prețul carburanților va crește cu maxim 15 bani în perioada următoare.

„Nu au niciun motiv să fie îngrijorați, deoarece nu o să fie prețuri de 9-10-11 lei. Am vorbit cu reprezentanții Rompetrol și OMV Petrom și nu se pune problema unei crize de carburanți. Am o singură informație, vor crește prețurile cu 15 bani. Nu vorbim de prețurile care au apărut pe rețelele de socializare. Oamenii nu au de ce să stea la coadă, nu vor crește prețurile cât s-a. E un fake news care are rolul de a destabiliza lucrurile”, a declarat Virgil Popescu, într-o intervenție la Știrile Protv.

