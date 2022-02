O femeie din Cluj a născut în ambulanță. Paramedicii au devenit moașe: „Nu ne puteam lăsa copleșiți de emoții”

O femeie însărcinată din județul Cluj, care avea dureri abdominale, a născut chiar în ambulanță. Paramedicii au asistat la naștere în drum spre spital.

Echipajul de salvare s-a îndreptat către localitatea Sâmboleni din județul Cluj, unde o femeie însărcinată spunea că are dureri de abdomen.

După ce au ajuns la destinație, deși planul era să o transporte pe femeie repede la spital, paramedicii au fost nevoiți să asiste la naștere, chiar în ambulanță:

„Aseară, în jurul orei 18:00, dispeceratul Detașamentului de Pompieri Dej primește un apel de urgență din localitatea Sâmboleni. O femeie însărcinată acuză puternice dureri abdominale. Imediat a fost trimis un echipaj SMURD de la Punctul de Lucru Mociu.

În ambulanță s-au aflat paramedicii Alin Filip și Ioan Botiș. Șoferul Cosmin Lișcan i-a dus cât de repede s-a putut la locul intervenției. Cu toții au experiență în astfel de situații, așa că nu s-au pierdut cu firea. Planul lor, de a pleca la spital, a fost dat peste cap de o splendidă fetiță, care s-a grăbit să vină pe lume. Astfel, colegii au asistat la nașterea unui copil perfect sănătos, chiar în ambulanță. Ulterior, le-au dus în siguranță pe mamă și pe fiica ei la Clinica de Obstretică și Ginecologie „Dominic Stanca” din Cluj-Napoca”, a transmis ISU Cluj.

Comandantul echipajului, Alin Filip, a mărturisit ulterior că au știut de la început ce trebuie să facă și s-au pregătit pentru protocol, iar nou-născutul a fost „adus pe lume” la ora 18:51:

„Noi am știut din start ce trebuie făcut, deoarece am mai avut intervenții de acest fel. Ne-am pregătit pentru protocol și am fost echipați cu toate dotările necesare. Mama a născut la ora 18:51, în timp ce noi o monitorizam. Vă dați seama, a fost un moment frumos, dar nu putem lăsa emoțiile să ne copleșească. Ne-am concentrat pe misiunea noastră și pe ajutorul pe care trebuie să-l oferim”, ne-a spus comandantul echipajului, plutonierul adjutant Alin Filip.

