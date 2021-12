Un nou scandal cu un polițist local din Cluj-Napoca în prim plan! Agentul, acuzat de spionaj. VIDEO

Polițistul local Ion Zvunca a fost fillmat și acuzat că urmărește persoane precum un „agent secret”.

Agent de Poliție din Cluj, acuzat de spionaj

Gazeta de Cluj a publicat o filmare cu polițistul care se află la volanul mașinii personale, îmbrăcat în uniforma de poliție. Agentul este acuzat că a urmărit un clujean și fuge inexplicabil când este filmat.

„Zvunca Ion de la Primărie urmărește pe toată lumea și fuge tot timpul… Fără explicații. Filmează fără autorizație in zona aeroportului cu drona. Are aparat foto performant și binoclu…. Domnul Zvunca este un om foarte periculos, urmărește pe toată lumea … crede că lucrează la SRI . Șefilor lui din Primarie le este frica de el și nu reacționează nici într-un fel, împotriva lui. Toate terenurile din zona aeroportului sunt ale domnului Zvunca. Stă la pandă toată ziua, și când lucrează și in timpul liber. Nu sesizează nimeni drona in zona de aeroport ?! Se întâmplă de 1 an de zile”, a spus clujeanul pentru sursa menționată.

Cazul lui Zvunca Ion este al doilea care zguduie Primăria Cluj-Napoca și Poliția Locală. Luna trecută, doi agenți au fost reținuți după ce au bătut un om al străzii și i-au dat mită pentru a-și retrage plângerea.

