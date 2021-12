Festivalul de lumini Lights ON ajunge și la București! Ce instalații vor lumina Capitala?

Festivalul de lumini Lights ON organizat de asociația clujeană Daisler va avea loc anul acesta, în premieră, și la București.

Festivalul de lumini Lights ON ajunge și la București! Accesul va fi gratuit

Lights ON va străluci în sector 2 al Bucureștiului în perioada 10 - 19 decembrie 2021.

Festivalul de lumină a ajuns la cea de a 4-a ediție, însă este prima dată când are loc la București.

„Ne place să credem că lumina vindecă, pentru că a făcut-o de foarte multe ori pentru noi și pentru toți cei care au avut ocazia să o întâlnească. Vindecă gânduri, sentimente și stări, chiar și doar pentru câteva clipe. Fiecare instalație de lumină din cadrul expoziției spune o poveste, o poveste în care ne regăsim cei mai mulți dintre noi de cele mai multe ori. Regăsim în ele momente, amintiri, oameni, sau pur și simplu găsim acele câteva clipe de liniște completă de care aveam nevoie în timp ce lumina ne învăluie și ne îmbrățișează. Apoi inspirăm, expirăm”, tranmit organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

Ce instalații vor fi la festivalul de la București?

Instalațiile care vor fi amplasate în sectorul 2 și locațiile lor:

Gaia by Luke Jerram - Parcul Ioanid - powered by BCR

We are here by Silviu Ciora - Parcul Ioanid

Oumua by Circus Lumineszenz - Piața Spania powered by Asociația Daisler

Tunelul by Silviu Ciora - Miniparcul Tudor Vladimirescu

Cerebrum by 6th Sense Design & Adi Bălan - Miniparcul Tudor Vladimirescu

Social Sparkles by Studio Toer - Parcul Obor - powered by Kingdom of the Netherlands

Firefly Field by Studio Toer - Parcul Obor powered by Daisler Print House

Breathe by Markus Anders & Circus Lumineszenz - Miniparcul Tudor Vladimirescu

Private Moon by Leonid Tishkov - Parcul Sticlăriei

Vizitarea e posibilă doar cu purtarea măștii și păstrării distanței minime de 1.5 metri față de persoanele din jurul nostru. Accesul va fi gratuit.

CITEȘTE ȘI: