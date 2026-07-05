Final de săptămână cu vreme plăcută la Cluj. Care este prognoza meteo

Clujenii vor avea parte de un final de săptămână cu vreme plăcută, cu maxime ce se aproprie de normalul perioadei.

Final de săptămână cu vreme plăcută la Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Locuitorii din Cluj se pot bucura de o zi de duminică cu temperaturi ideale pentru a sta în aer liber alături de cei dragi. Conform ANM, maxima zilel este de 24 de grade Celsius, iar minima nu coboară mai jos de 12 grade Celsius. Dimineața va debuta cu tempertauri de aproximativ 17 grade Celsius, iar pe parcursul zilei, mercurul din termometre va urca până la valoarea maximă a zilei.

Vântul va sufla slab spre moderat, iar șansele de precipitații sunt reduse. Este ziua ideală pentru clujeni să se bucure de o plimbare prin Parcul Central alături de cei dragi.

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