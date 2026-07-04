Clujenii au un nou motiv să iasă în Parcul Central. Concerte GRATUITE în fiecare duminică până în septembrie

Clujenii care aleg să își petreacă serile de duminică în aer liber vor avea parte, în această vară, de un nou program cultural organizat în unul dintre cele mai îndrăgite locuri de promenadă din oraș.

Clujenii au un nou motiv să iasă în Parcul Central. Concerte GRATUITE în fiecare duminică până în septembrie / Foto: Municipiul Cluj-Napoca- Facebook

Pentru cei care aleg să își petreacă serile de duminică în Parcul Central din Cluj-Napoca, începând din acest weekend vor avea loc concerte de fanfară în foișorul din parc. Concertele sunt programate în fiecare duminică, de la ora 18:00, și vor continua până în luna septembrie.

Potrivit postării publicate de Primăria Cluj-Napoca, concertele vor include un repertoriu variat, potrivit pentru toate gusturile. Seria de spectacole se va desfășura în foișorul din Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, unul dintre spațiile care găzduiesc frecvent evenimente culturale în sezonul cald.

Accesul la toate spectacolele este gratuit, iar seria de concerte este organizată cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca. Primul concert va avea loc duminică, de la ora 18:00.

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