Promoția 2026 a UMF Cluj și-a luat rămas-bun de la studenție. Emoții și aplauze la festivitatea de absolvire. Anca Buzoianu, rector UMF: „Munca voastră va aduce bucurie, respect și recunoștință.”

Sute de absolvenți ai Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca au participat, sâmbătă, la festivitatea de absolvire a promoției 2026.

Anca Buzoianu, rector UMF: „Munca voastră va aduce bucurie, respect și recunoștință.” / Foto: UMF Cluj-Napoca- Facebook

În robe, cu toci pe cap și multe emoții, absolvenții UMF Cluj-Napoca și-au încheiat anii de studiu în aplauzele profesorilor, colegilor și familiilor, într-o ceremonie grandioasă și emoționantă, care a avut loc în incinta BTarena. Ceremonia a debutat cu parada steagurilor, predarea simbolică a Cheii Cunoașterii, iar, mai apoi cu intonarea cântecului „UMF-iștii s-au născut”, care este și imnul universității.

La finalul acestor momente, rectorul UMF Cluj, prof. dr. Anca Buzoianu, a ținut un discurs în care a susținut un discurs în care a vorbit despre parcursul promoției 2026, despre responsabilitatea profesiei medicale și despre provocările pe care le aduce viitorul, într-o lume în care tehnologia și inteligența artificială devine din ce în ce mai prezentă, dar și despre caracterul internațional al UMF.

„Tot mai mulți tineri din întreaga lume aleg să studieze medicina și farmacia la Cluj și mulți dintre ei decid să rămână aici, dezvoltând cariere de succes. Țările din toată lumea se întâlnesc la Cluj, locul unde multiculturalitatea și diversitatea se întâlnesc cu performanța și prestigiul. Studenții români și internaționali au legat relații de prietenie ce vor dura toată viața. Privesc acești tineri minunați și sunt plină de mândrie”, a spus rectorul.

De asemenea, rectorul UMF a ținut să adreseze și un mesaj plin de recunoștință pentru părinți prezenți la ceremonie.

„Dragi absolvenți, ați trăit provocări fără precedent. Ați dovedit reziliență, curaj și o forță pe care nici voi nu credeați că o aveți. Stimați părinți, vă felicit! Ați crescut oameni buni, oameni puternici, care nu au ales calea ușoară când vine vorba de profesie. Astăzi vă sunt răsplătite toate sacrificiile”, a afirmat aceasta.

„Nu vindecați pacienți, ci oameni”

Anca Buzoianu le-a vorbit viitorilor medici despre responsabilitatea profesiei și despre relația pe care trebuie să o construiască cu pacienții lor. Totodată, rectorul a i-a încurajat pe tineri să învețe neîncetat, chiar și de la pacienți sau drin greșelile proprii, și să nu uite că în profesia lor învățarea este permanentă.

„Vă doresc ca profesia pe care ați ales-o să vă împlinească. Munca voastră va aduce bucurie, respect și recunoștință. Folosiți această recunoștință a oamenilor pentru a vă măsura fericirea. Nu vindecați pacienți, ci oameni. Să fiți generoși cu aprecierea și compasiunea! Învățați de la pacienții voștri. Gândirea critică se învață și din greșeli. Deveniți și voi mentori, este cea mai nobilă moștenire pe care o puteți lăsa. Munca va fi foarte importantă pentru voi, dar la fel de importantă este prezența în familie”, a spus rectorul.

„ChatGPT nu va putea niciodată să țină de mână un pacient care se află în momente de agonie. Mergeți și vindecați lumea!”

Un moment apreciat de cei prezenți a fost cel în care Anca Buzoianu a vorbit despre impactul inteligenței artificiale asupra medicinei.

„Dezvoltarea inteligenței artificiale va transforma spectaculos medicina, care va deveni mai eficientă, mai ieftină și mai sigură. Dar ChatGPT 5, 10 sau 100 nu va putea niciodată să aducă pe lume un copil și niciodată nu va putea să țină de mână un pacient în agonie pentru a-i alina suferința. Adevărata provocare va fi să nu vă pierdeți umanismul și sufletul în lumea tehnologizată în care veți trăi, pentru că dragostea față de om rămâne esența nobilei arte care este medicina”, a declarat rectorul UMF Cluj.

Emil Boc: „Spitalul Regional de Urgență vă așteaptă”

Primarul Emil Boc a transmis un mesaj video absolvenților, întrucât s-a aflat la Bruxelles. Edilul le-a mulțumit pentru anii petrecuți la Cluj și i-a încurajat să își construiască viitorul profesional în oraș.

Dragi studenți, vă mulțumesc pentru anii petrecuți la Cluj. Ne-ați făcut orașul frumos, plin de vibe și de energie. Vreau să vă asigur că avem o preocupare constantă pentru a crea condiții ca voi să rămâneți la Cluj. Spitalul Regional de Urgență care se construiește aici vă așteaptă. Când terminați rezidențiatul, va fi gata și spitalul.”, le-a transmis Emil Boc tinerilor absolvenți.

„Vă încurajez să utilizați inteligența artificială”

Emil Boc le-a recomandat viitorilor medici să folosească inteligența artificială ca instrument de lucru, fără ca aceasta să înlocuiască rolul medicului.

„Vă încurajez să utilizați inteligența artificială. Nu va lua locul doctorilor, așa că trebuie să facem din AI un instrument care să ajute la diagnosticarea pacienților”, a mai spus edilul.

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