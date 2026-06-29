Patru studente de la UMF Cluj au câștigat una dintre cele mai prestigioase competiții europene de simulare medicală

Performanță remarcabilă pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Performanță remarcabilă pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. | Foto: UMF Facebook

Performanță remarcabilă pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Echipa formată din Maria Curean, Gabriela Gârboan, Anca-Raluca Gafincu și Maria Magdalena Cepoi a impresionat juriul prin cunoștințele medicale, capacitatea de a lucra în echipă și modul în care a gestionat cazuri clinice complexe, reușind să obțină cel mai mare punctaj al competiției.

Locul I pentru UMF Cluj la SimUniversity 2026

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a anunțat că echipa sa a câștigat ediția din 2026 a competiției internaționale SimUniversity, organizată la Lyon, în cadrul evenimentului Society of Simulation in Europe.

Cele patru studente: Maria Curean, Gabriela Gârboan, Anca-Raluca Gafincu și Maria Magdalena Cepoi, toate în anul VI la Facultatea de Medicină – au reprezentat România și universitatea clujeană în finala competiției.

Au trecut de etapa online și au impresionat în finală

Înainte de faza finală, echipa a trecut cu succes de etapa preliminară desfășurată online și s-a calificat între cele șase echipe semifinaliste invitate la Lyon.

Pe parcursul a trei zile, participantele au fost nevoite să rezolve scenarii medicale complexe, fiind evaluate nu doar pentru corectitudinea deciziilor medicale, ci și pentru comunicarea cu pacientul, colaborarea în echipă și capacitatea de adaptare în situații critice.

La finalul competiției, echipa UMF „Iuliu Hațieganu” a obținut cel mai mare punctaj și a urcat pe prima treaptă a podiumului.

UMF Cluj: Performanța confirmă calitatea pregătirii academice

Reprezentanții universității au felicitat cele patru studente pentru rezultatul obținut și au subliniat că această victorie confirmă nivelul ridicat al pregătirii academice și importanța formării practice oferite în cadrul UMF „Iuliu Hațieganu”.

Instituția a evidențiat, de asemenea, rolul voluntariatului desfășurat de studente în cadrul SMURD Cluj, experiență care a contribuit la dezvoltarea abilităților practice și a spiritului de echipă demonstrate în competiția internațională.

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