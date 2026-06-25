Lucrările avansează pe calea ferată Cluj - Oradea. Loturile dintre Poieni și Frontiera cu Ungaria prind contur.

Stadiul lucrărilor avansează pe loturile trei și patru, parte din proiectul de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj - Napoca - Oradea.

Lucrările avansează pe loturile 3 și 4, parte a magistralei Cluj - Oradea | Foto: Captură de ecran Facebook, CFR Infrastructură

Lucrările avansează pe ultimele două loturi (3 și 4) ale Magistralei Cluj - Oradea, aferente tronsonului Poieni - Aleșd – Frontieră Ungaria.

Electrificarea căii ferate Cluj - Oradea: lucrările avansează între Poieni și Frontiera cu Ungaria

Loturile 3 și 4 sunt parte din proiectul „Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor”.

„Pe lotul 3: Poieni – Aleșd, stadiul fizic al lucrărilor este de 26%, iar intervențiile vizează infrastructura și suprastructura feroviară, terasamente, drenaj, instalații de semnalizare, centralizare și bloc, telecomunicații, instalații fixe de tracțiune electrică, instalații de energoalimentare, poduri, podețe, tuneluri, pasaje denivelate, peroane, copertine și clădiri feroviare”, a anunțat CFR Infrastructură, joi, 25 iunie 2026, pe Facebook.

Pe lotul 3 (Asocierea FCC CONSTRUCCION (lider)- GÜLERMAK AGIR SANAYI INȘAAT VE TAAHHÜT A.Ș.- CNN ALTYAPI YATIRIMLARI VE INȘAAT ANONIM ȘIRKETI), stadiul anterior al lucrărilor, anunțat în mai 2026 de autorități, era de 19,69%.

Potrivit CFR Infrastructură, pe lotul 4: Aleșd – Frontieră Ungaria, stadiul fizic a ajuns la 48%, iar lucrările includ modernizarea infrastructurii feroviare și dublarea liniei între PO Telechiu și Cap X Oșorhei, pe o lungime de 14,85 km.

Pe lotul 4 (Asocierea WEBUILD SPA - Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. - SALCEF S.p.A), stadiul anterior al lucrărilor, anunțat în mai 2026 de autorități, era de 42,10%.

Cele două loturi însumează 99,48 km de cale ferată modernizată, respectiv 52,74 km pe Lotul 3 Poieni – Aleșd și 46,74 km pe Lotul 4 Aleșd – Frontieră Ungaria.

Loturile 3 și 4 au rol strategic pentru conectivitatea feroviară a nord-vestului României și pentru legătura cu rețeaua feroviară europeană, prin stația de frontieră Episcopia Bihor.

„În prezent, pe Lotul 4 sunt în circulație linii reabilitate pe o lungime totală de 32,63 km, pe intervalele Aleșd – Tileag, Tileag – Oșorhei, în Stația CF Oșorhei și pe relația Episcopia Bihor – Frontieră Ungaria. Prin includerea Firului II de pe intervalul Oșorhei – Oradea Est, lungimea totală a liniilor reabilitate prevăzute pentru circulație ajunge la 39,72 km. Aceste etape contribuie la menținerea continuității traficului feroviar și la creșterea capacității de circulație pe relația Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor”, au mai precizat reprezentanții CFR Infrastructură.

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Conform celor mai recente date oficiale, pe primele două loturi ale Magistralei 300 Cluj - Oradea, progresul este următorul:

Lot 1 - Cluj-Napoca - Aghireş (30,411 km): 62% - Asociera Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A., denumita Asocierea Railworks

- Asociera Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A., denumita Asocierea Railworks Lot 2 - Aghireş - Poieni (36,530 km): 62,30% - Asociera Alstom Transport și Arcada Company S.A. (lider), denumita Asocierea Railworks

Până în august 2026, Magistrala feroviară Cluj-Napoca - Oradea trebuie să atingă următoarele praguri de execuție:

Pentru primele două loturi, Cluj-Napoca - Aghireșu și Aghireșu – Poieni: 90%

Pentru al treilea lot, Poieni - Aleșd: 50%

Pentru al patrulea lot, Aleșd - Frontiera Ungaria: 70%

La finalizarea lucrărilor, modernizarea liniei va permite viteze de circulație de până la 160 km/h pentru trenurile de călători și până la 120 km/h pentru trenurile de marfă.

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