Primarul general Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București i-a respins contestația.

Magistrații Tribunalului București au respins, miercuri, contestaţia primarului general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, faţă de măsura controlului judiciar dispusă de DNA, în dosarul în care este cercetat penal pentru luare de mită.

Primarul general Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar|Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, va fi cercetat în continuare sub control judiciar.

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Tribunalul București a respins, miercuri, contestația formulată de edil împotriva măsurii impuse de procurorii anticorupție în dosarul în care este acuzat de luare de mită, informează Agerpres.ro

Primarul general Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București i-a respins contestația.

Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, ar fi primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

În același dosar, au fost plasați sub control judiciar oamenii de afaceri M.N.K.A. și M.M., acuzați de dare de mită, și S.I. (om de afaceri), pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită.

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„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie - decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București. În același context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanți și contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele și funcționarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul Ciucu Ciprian. Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul Ciucu Ciprian, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, spun procurorii.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Ciucu și cei trei oameni de afaceri trebuie să respecte o serie de obligații, între care:

*să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală,

*să informeze cu privire la schimbarea locuinței

*să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

Declanșarea investigației: corupție în domeniul jocurilor de noroc

Investigația a pornit de la un caz de corupție în domeniul jocurilor de noroc.

Dosarul în care Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare a pornit de la investigarea unui caz de corupție la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJR).

Conform DNA, miercuri, au fost arestate preventiv două persoane, R.D.M. (cetățean bulgar) - acuzat de dare de mită și N.C.O. (persoană fără calitate specială) - pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

În dosarul înregistrat în cursul lunii august 2025, procurorii au reținut că, în perioada 21.11.2025 - 17.03.2026, inculpata N.C.O. ar fi remis, prin trei acte materiale distincte, unui funcționar public din cadrul ONJR, colaborator autorizat în cauză, suma totală de 1.500 euro și 2.000 lei, direct, în legătură cu urgentarea și, respectiv, întârzierea îndeplinirii unor acte ce intră în îndatoririle sale de serviciu.

Totodată, la data de 24.03.2026, inculpata N.C.O. ar fi remis unui funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, prin intermediul colaboratorului autorizat în cauză, suma de 500 euro în legătură cu urgentarea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu.

De asemenea, în data de 03.04.2026, inculpata N.C.O. ar fi determinat pe un funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, să îi permită accesul la înscrisuri comunicate instituției publice, conținând informații nedestinate publicității, prin prezentarea și înmânarea acestora la aceeași dată.

În perioada 02.04.2026 - 06.04.2026, inculpata N.C.O. ar fi înlesnit acceptarea, la data de 07.04.2026, de către un funcționar public din cadrul ONJR a promisiunii sumei totale de 100.000 euro făcute de inculpatul R.D.M., în numele și în interesul unui operator economic care își desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc, în scopul finalizării unor verificări inițiate de instituția menționată, într-o manieră care să nu permită, pe de o parte, dispunerea față de operatorul economic a vreuneia dintre sancțiunile complementare prevăzute de OUG nr.77/2009, iar pe de altă parte, sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la săvârșirea de către reprezentanții operatorului economic și/sau alte persoane a unei fapte prevăzute de legea penală și a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în vederea demarării de investigații cu caracter financiar.

Referitor la promisiunea, cu titlul de mită, a folosului reprezentând suma de 100.000 de euro, s-a mai reținut că, în zilele de 08.04.2026 și 17.04.2026, inculpatul R.D.M. ar fi remis suma de 45.000 de euro, respectiv 5.000 de euro, iar, în data de 16.06.2026, diferența de 50.000 de euro, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

DNA spune că, pe parcursul efectuării instrucției penale în dosarul de corupție de la ONJR, au rezultat indicii temeinice privind comiterea unor alte fapte de corupție, astfel că a fost constituit la nivelul aceleiași secții un dosar penal distinct (înregistrat la începutul lunii decembrie 2025), în care a fost pus sub acuzare Ciprian Ciucu.

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