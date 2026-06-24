Ciprian Ciucu află dacă scapă de măsura controlului judiciar

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, află astăzi, 24 iunie 2026, dacă scapă de măsura controlului judiciar.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, află dacă rămâne sub măsura controlului judiciar | Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Liberalul Ciprian Ciucu află miercuri, 24 iunie 2026, dacă rămâne sub control judiciar sau scapă de această măsură.

Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar

Tribunalul București judecă, miercuri, contestația primarului general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, față de măsura controlului judiciar dispusă împotriva lui de Direcția Națională Anticorupție, în dosarul în care este cercetat penal pentru luare de mită, potrivit Agerpres.ro.

Contestația a fost depusă pe 19 iunie.

Ciprian Ciucu este acuzat că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

Pe 18 iunie, el a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, alături de trei oameni de afaceri, având mai multe obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie - decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București. În același context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanți și contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele și funcționarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul Ciucu Ciprian. Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul Ciucu Ciprian, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, spun procurorii.

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