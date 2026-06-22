Funcționarii din Parlament au intrat în grevă japoneză chiar în ziua învestirii noului Guvern

Funcționarii publici parlamentari din Senat și Camera Deputaților protestează luni, pe durata procedurilor de învestire a noului Guvern.

Sindicaliștii acuză nivelul de salarizare prevăzut în proiectul noii legi a salarizării și spun că statutul funcționarului parlamentar continuă să fie tratat într-un mod „umilitor”. Foto: Inquam Photos / George Călin

Sindicaliștii acuză nivelul de salarizare prevăzut în proiectul noii legi a salarizării și spun că statutul funcționarului parlamentar continuă să fie tratat într-un mod „umilitor”.

Sindicatul Funcționarilor Publici Parlamentari a anunțat că angajații din cele două camere ale Parlamentului participă la o grevă japoneză pe întreaga durată a procedurilor de învestire a noului Executiv, conform Agerpres.ro.

Protestul nu presupune întreruperea activității, însă funcționarii poartă însemne distinctive pentru a-și exprima nemulțumirea față de nivelul actual al salarizării.

Funcționarii din Parlament au intrat în grevă japoneză

Potrivit unui comunicat transmis de organizația sindicală, funcționarii consideră că remunerația lor nu reflectă importanța instituției în care își desfășoară activitatea și responsabilitățile pe care le au.

„Funcționarii publici parlamentari din Camera Deputaților și Senat se află în grevă japoneză, pe tot parcursul derulării procedurilor de învestire a unui nou Guvern, ca formă de protest față de nivelul salarial incorect în raport cu importanța Parlamentului în statul de drept și în raport cu atribuțiile, responsabilitatea, răspunderea și incompatibilitățile stabilite prin lege”, se arată în comunicatul sindicatului.

Nemulțumiri față de noua lege a salarizării

Reprezentanții angajaților susțin că proiectul Legii salarizării unitare nu aduce schimbările așteptate și menține actuala poziționare a funcționarilor parlamentari în grila de salarizare.

Sindicaliștii afirmă că dispozițiile și ierarhiile prevăzute în proiect păstrează același statut „umilitor” pentru funcția publică parlamentară.

Protestul are loc într-un moment important pentru scena politică, Parlamentul fiind convocat pentru procedurile de învestire a Guvernului propus de premierul desemnat Adrian Veștea.

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