Vicepremierul Dragoș Anastasiu și-a dat demisia din funcția de vicepremier: „Îmi e foarte clar că nu mai pot să ajut

Vicepremierul Dragoș Anastasiu și-a anunțat, duminică după-amiază, demisia din funcție.

Vicepremierul Dragoș Anastasiu și-a dat demisia din funcția de vicepremier: „Îmi e foarte clar că nu mai pot să ajut|Foto: gov.ro

Vicepremierul Dragoș Anastasiu și-a anunțat, duminică după-amiază, demisia din funcție.





„În acest moment, în acest climat, mie îmi e foarte clar că nu mai pot să ajut, că indiferent ce aș spune, ce aș face va continua procesul de denigrare, bazat pe niște fapte, dar dus la extrem. (...) Acesta e motivul pentru care e momentul să fac un pas în spate și să demisionez”, a declarat Anastasiu, la Palatul Victoria.

Vicepremierul Dragoș Anastasiu, implicat într-un dosar de mită la ANAF

În perioada 2009-2017, companiile vicepremierului Dragoș Anastasiu au mituit un inspector ANAF pentru a nu avea probleme la controale, potrivit unei anchete DNA, finalizată în urmă cu doi ani cu o condamnare definitivă a funcționarului care a luat șpagă, potrivit Hotnews.ro

Anastasiu a recunoscut mituirea angajatei ANAF atât în fața procurorilor DNA, cât și a judecătorilor.

Anastasiu: „Nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic în dosarul DNA”

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a transmis că în dosarul de corupție privind funcționari ai ANAF nu a avut „niciun fel de avantaj juridic”, ci a fost doar martor, subliniind că a acceptat funcția pe care o deține în prezent și pentru că nu vrea ca „alți antreprenori români să mai fie subiectul unui astfel de abuz de putere din partea unor angajați ai statului”.



„În spațiul public au apărut informații despre implicarea mea într-un dosar de corupție care viza mai mulți funcționari ai ANAF.

Pe scurt: În dosar am fost martor, nu denunțător. Nu a existat nicio acțiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate și alte societăți comerciale care au fost în aceeași situație. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală.

Context: Unul cunoscut, din păcate, de prea mulți antreprenori, mai ales în vremurile acelea de acum 15-17 ani. Unii funcționari ai statului român care presau și chiar șantajau firmele, «recomandând» soluții de tip contract de consultanță cu o firmă pusă pe tavă de funcționar pentru a corecta așa-zisele nereguli descoperite în urma controalelor”, a transmis vicepremierul Dragoș Anastasiu, vineri, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Anastasiu a subliniat că, în calitate de antreprenor, nu putea să aibă amănunte despre toate operațiunile în derulare de firmele pe care le deținea.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: