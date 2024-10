Cum comentează Dan Andronic răspunsul lui Nicolae Ciucă la întrebarea dacă a fost membru al Partidului Comunist. „Cel mai deștept lucru”

Foto: Dan Andronic - Facebook

Nicolae Ciucă a fost supus unui tir de întrebări în dezbaterea tv de la Antena 3. Printre cei care au comentat prestația liderului PNL a fost și jurnalistul Dan Andronic, scrie capital.ro.

El a oferit și o explicație pentru conjunctura în care se afla Ciucă la finalul anilor ’80.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, adversarul lui Nicolae Ciucă în cursa pentru „Cotroceni”, a vrut să știe dacă liderul PNL a fost membru al PCR.

Pornind de la discuțiile purtate în emisiunea de dezbatere electorală găzduită de Antena 3, Dan Andronic a publicat pe contul său de Facebook o reacție la modul în care Nicolae Ciucă a răspuns întrebării ce i-a fost adresată de către președintele social-democraților, Marcel Ciolacu.

În opinia jurnalistului, răspunsul lui Nicolae Ciucă a fost unul deștept.

„Mi se pare stupidă ideea că la 34 de ani de la dizolvarea Partidului Comunist mai poți întreba pe cineva dacă a fost membru de partid sau nu. Am văzut întrebarea pusă aseară lui Nicolae Ciucă. Hai să vedem cum sună realitatea: Ciucă a terminat școala militară în august 1988, iar Ceaușescu și-a luat zborul în decembrie 1989. Deci, dacă a intrat în Partid putea să o facă în 1988 sau 1989.

D-aia răspunsul lui Nicolae Ciucă: «Am fost membru de partid, dar nu am fost comunist», mi s-a părut cel mai deștept lucru din tot ce a spus aseară. A sintetizat o realitate care merită explicată pe îndelete”, scrie Andronic.

Era obligatoriu pentru ofițerii de armată

Dan Andronic a spus că, în realitate, apartenența la Partidul Comunist Român (PCR) era obligatorie pentru ofițerii de armată, iar cine dorea să devină ofițer nu putea face acest lucru fără a deveni membru PCR.

De asemenea, jurnalistul a explicat că, în Școala Militară, intrau în partid din primul an cei cu medii mari, urmând ca, an de an, să adere și restul.

„în realitatea apartenența la PCR era obligatorie pentru ofițerii de armată. Nu puteai ajunge ofițer dacă nu intrai în PCR. În Școala Militară intrau în partid din primul an cei cu medii mari și apoi, an de an, pe rând, toți. Pe logica asta trebuie întrebați toți ofițerii de armată dacă erau membrii de partid, ca să afli că erau”, continuă jurnalistul Dan Andronic.

