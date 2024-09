RIVUS, proiect inspirat din dorințele clujenilor: parc, funcțiuni culturale și de divertisment, Fresh Market, branduri în premieră și spații office premium (P)

RIVUS, cel mai nou proiect al grupului IULIUS, va deveni unul dintre cele mai complexe proiecte de tip mixed-use de regenerare urbană din țară.

Dezvoltat pe fosta platformă industrială Carbochim din Piața 1 Mai, întregul ansamblu a fost conceput în așa fel încât să răspundă la nevoile comunității, exprimate în cadrul a mai multor consultări online sau sub forma unor evenimente publice, dar și prin studii de piață, realizate de IRES. Astfel, proiectul reunește în același loc funcțiuni pentru întreaga familie, de la un parc ce se întinde pe 5,2 hectare, o grădină japoneză, centru dedicat artelor performative, sală de spectacole, centre interactive de entertainment, până la peste 400 de magazine, unele în premieră pentru regiune, aproximativ 30 de restaurante-concept, zone recreative, piste de biciclete, deschidere la Someș, Fresh Market și spații de birouri premium.

RIVUS este Parte din Cluj. Demers ce reprezintă rezultatul a trei ani investiți de compania IULIUS pentru a transforma o incintă industrială în cel mai amplu proiect de reconversie urbană din România, conceput după aspirațiile și așteptările clujenilor. La 15 minute de centrul orașului, RIVUS valorifică istoria industrială a locului și conexiunea cu Someșul într-un concept sustenabil, orientat spre viitor, integrat ca parte din oraș și deschis pentru oameni.

RIVUS este un proiect INSPIRAT DIN CEEA CE ÎȚI DOREȘTI. Reprezintă viziunea clujenilor transpusă într-un concept unic, cu spații naturale generoase, care să îmbrace zona în verde, cu acces la cultură și la o viață socială vibrantă, cu perspectivele unei dezvoltări armonioase, din care fiecare facem parte. „Timp de trei ani, am construit, alături de comunitate, specialiști și autorități, conceptul unui proiect care se inspiră din istoria locului, din viziunea pentru viitor a orașului și, cel mai important, din dorințele clujenilor. RIVUS a ajuns acum la forma care îl face Parte din Cluj. Acest lucru a fost posibil prin implicarea comunității, ce ne-a ghidat prin consultările, sondajele, acțiunile și părerile exprimate activ în a dezvolta conceptul unui proiect care să contribuie real la dezvoltarea orașului și în care fiecare să-și regăsească din așteptările pe care le are, de la prezent și de la viitor. Suntem recunoscători tuturor celor care au contribuit, sub orice formă, la acest demers, care credem că reprezintă o manieră participativă, responsabilă și sustenabilă de dezvoltare urbană”, a declarat Sorin Guttman, Project Manager RIVUS.

Verde, așa cum îți dorești

92% dintre clujenii intervievați printr-un sondaj IRES despre proiect au spus că grădina urbană este printre cele mai importante funcțiuni pentru ei, așteptare care se materializează prin RIVUS Gardens. Noul parc se va întinde pe 52.000 mp și va transforma o fostă zonă industrială într-o oază verde, unde natura se îmbină armonios cu arhitectura modernă. Cu alei umbroase, peste 700 de copaci maturi și 100.000 de plante de diferite dimensiuni, dar și cu spații pentru evenimente în aer liber, parcul va deveni un loc de relaxare și de recreere. În continuarea parcului va fi amenajat și malul Someșului, oferind clujenilor posibilitatea de a se bucura de promenadă pe malul apei, picnic în aer liber sau plimbări cu bicicleta. RIVUS Gardens se va conecta cu Parcul Armătura și Parcul Feroviarilor, reamenajate recent, contribuind la crearea unei zone verzi de peste 130.000 mp în nordul orașului.

Live arts, așa cum îți dorești

RIVUS va fi cea mai captivantă destinație de entertainment din inima Transilvaniei, un loc vibrant, care va oferi experiențe multiple, culturale, de distracție și sociale. Proiectul va include un centru de arte performative și o sală de spectacole, funcțiuni culturale în premieră pentru România, ca parte a unui proiect real estate, reprezentând printre cele mai importante componente pentru 78% dintre clujenii intervievați.

Centrul de arte performative va fi noua destinație a uneia dintre cele două clădiri cu valoare ambientală păstrate și conservate prin intermediul proiectului – hala cu arcade. Funcțiunile culturale vor fi spații de exprimare pentru talentele locale, în forme cât mai variate, de la spectacole la expoziții, de la ateliere la festivaluri.

Cea de-a doua clădire emblematică pentru fosta platformă industrială, clădirea administrativă de cărămidă, se va transforma în coworking și spații de servicii. De altfel, în proiect vor fi 15.000 mp de spații de birouri premium, care vor contribui la consolidarea prezenței locale a unor companii multinaționale, susținând economia competitivă a orașului prin inovare și antreprenoriat.

Experiențe pentru familie, așa cum îți dorești

RIVUS va deveni cel mai amplu lifestyle center din România și un nucleu esențial pentru segmentul de entertainment, oferind experiențe inovatoare și concepte unice pe piață, inspirat de cei 89% dintre clujeni care își doresc noi concepte de petrecere a timpului liber în noua parte din Cluj. Experiențe interactive pentru întreaga familie vor fi oferite de centrele de family entertainment, unde vor fi accesibile activități care pun adrenalina în mișcare: zone de cățărare, trambuline, circuite cu obstacole, gaming, experiențe imersive și simulatoare.

Noi oportunități de petrecere a timpului liber oferă și multiplexul cinematografic, care va aduce în premieră în regiune experiențele de vizionare high-quality și cele mai noi tehnologii existente în domeniu. În premieră, RIVUS va invita publicul într-un open-air cinema, un concept care transpune poveștile de film într-un cadru natural spectaculos și unic.

Evenimente în aer liber, facilități sportive indoor și outdoor, dar și concepte educaționale vor completa vizita în RIVUS, proiectul ce va oferi cel mai variat mix pentru petrecerea timpului liber, pentru toate vârstele.

Noi branduri, așa cum îți dorești: 68% dintre clujeni își doresc noi magazine, restaurante și cafenele

RIVUS va reuni în același loc peste 400 de branduri, de la cele accesibile tuturor categoriilor de public, până la cele premium, de renume internațional, dar și concepte de anvergură pe segmentul home&deco, jucării, health&sports, spații de servicii, centre de entertainment, librărie și funcțiuni educaționale, sportive, restaurante și cafenele, food court, fresh market, hub medical etc. RIVUS Mall va integra branduri care se află în topul dorințelor exprimate de clujeni, premiere regionale, atât pe segmentul fashion, cât și concepte specializate.

RIVUS va integra cel mai divers mix de food & beverages din Transilvania, oferind experiențe culinare cu specific internațional atât prin intermediul unui food court amplu, cât și prin cele aproximativ 30 de locații-concept, restaurante și cafenele tematice, cu terase exterioare care vor asigura priveliște spre parc.

Fresh Market, așa cum îți dorești

În premieră pentru regiune, RIVUS propune Fresh Market, un spațiu dedicat producătorilor și antreprenorilor locali, unde aceștia vor expune cele mai proaspete produse, fie gata de preparat în fața publicului, fie perfecte pentru a fi savurate acasă. Fresh Marketul va răspunde dorinței clujenilor de a accesa produse autentice, cultivate și preparate cu grijă de oamenii locului. Asta pentru că 89% dintre clujeni ne-au spus că vor acest concept în proiect, o platformă de conectare între producătorii locali și comunitate, dar și o exprimare a identității locale.

Accesibilitate, așa cum îți dorești

82% dintre clujeni vor parcări, poduri rutiere și pietonale care să îmbunătățească infrastructura în zonă. RIVUS va fi conectat cu centrul orașului, dar și cu celelalte cartiere, prin soluții de mobilitate urbană, transport public și alternativ, asigurând accesibilitatea zonei și dezvoltând un spațiu prietenos cu pietonii. Proiectul prevede construirea unui nou pod rutier cu patru benzi peste Someș, două poduri pietonale și piste de biciclete. În plus, vor fi modernizate și extinse străzile principale din zonă, pentru a asigura o mobilitate optimizată și conectivitate sporită. Proiectul va fi deservit de aproximativ 4.800 locuri de parcare și peste 2.500 de spații pentru biciclete.

RIVUS reprezintă o investiție de peste 500 de milioane de euro a companiilor IULIUS și Atterbury Europe, conceptul fiind realizat de arhitecții de la renumitul birou olandez UNStudio.