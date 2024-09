IULIUS anunță numele proiectului de reconversie și regenerare urbană de la Cluj-Napoca: RIVUS. Fostă platformă industrială redată orașului ca spațiu al comunității: concepte culturale, de timp liber și shopping în premieră națională (P)

Cel mai nou proiect de reconversie și regenerare urbană propus de grupul IULIUS, la Cluj-Napoca, al cărui Plan Urbanistic Zonal a fost aprobat recent de Consiliul Local, se va numi RIVUS.

Conceptul proiectului RIVUS, semnat de arhitecții olandezi UNStudio, un nume cu rezonanță în topurile mondiale de specialitate, este inspirat din ceea ce și-a dorit comunitatea.

Cuvântul este originar din limba latină și înseamnă „râu”, evidențiind conexiunea cu Someșul. Proiectul redă orașului 14 hectare de fostă platformă industrială ca proiect multifuncțional, oferind comunității accesul la râul Someș într-o manieră interactivă. Valorificarea râului a stat la baza conceptului arhitectural, de la designul fluid și focusul pe elementele naturale, până la principiile de sustenabilitate implementate. Investiția estimată la peste jumătate de miliard de euro, a companiilor IULIUS și Atterbury Europe, se va materializa prin proiectul mixt cu probabil cea mai mare diversitate funcțională din România – retail, office, cultură, entertainment, parc – cu o suprafață închiriabilă totală a proiectului de 165.000 mp. Descoperă cel mai amplu proiect de reconversie urbană din România pe www.rivus.ro și pe platformele social media dedicate: www.instagram.com/rivuscluj_, www.facebook.com/rivuscluj.

Cea mai mare suprafață de retail din România – 145.000 mp (integrând atât mall-ul – 120.000 mp, cât și facilitățile de retail complementare), într-un concept mixed-use care completează experiența de shopping cu servicii și facilități publice și de timp liber

Peste 400 de magazine, inclusiv premiere regionale și naționale

Peste 30 de restaurante-concept și cafenele cu orientare spre râul Someș

Fresh Market pentru producătorii autohtoni

Un nou parc și spații verzi amenajate de peste 52.000 mp

Grădină japoneză pe acoperiș

Două clădiri industriale reconvertite în spații culturale și office

Centru de live arts și sală de spectacole

Concepte de entertainment în premieră regională, pentru toate vârstele

Cele mai noi tehnologii cinematografice, pentru prima dată în Transilvania, și open air cinema

Spații de birouri premium și green – 15.000 mp GLA

Investiții în conectivitate și mobilitate alternativă

„RIVUS simbolizează fluxul constant de viață, energie și dezvoltare, elemente care alcătuiesc fundamentul proiectului nostru, care pune accent pe armonia dintre spațiul construit și cel natural, creând astfel simbioza ideală. Propunerea noastră pentru fosta platformă Carbochim are o componentă naturală pronunțată, care constă în amenajarea malurilor râului Someș, întregirea culoarului verde-albastru din zona de nord a orașului și crearea de la zero a unei grădini urbane spectaculoase, care se va întinde pe o treime din suprafața întregului proiect. RIVUS exprimă perfect viziunea noastră și avem convingerea că va deveni, într-un mod natural, nu doar o destinație favorită, ci și un nou reper al Clujului modern, vibrant, sustenabil. Proiectul RIVUS a demarat prin relocarea și retehnologizarea fabricii Carbochim, care acum se află pe o traiectorie nouă, cu perspective de dezvoltare. În prezent, pregătim terenul pentru noul proiect, prin dezmembrarea fostelor hale și ne bucurăm că am înaintat în procesul de autorizare”, a spus Sorin Guttman, Manager RIVUS.

Proiectul îi aduce în premieră în România pe renumiții arhitecți olandezi de la UNStudio

RIVUS Cluj-Napoca, primul proiect implementat de UNStudio în România

Proiectul îi aduce în premieră în România pe renumiții arhitecți olandezi de la UNStudio, care au în portofoliu proiecte emblematice în toată lumea, cum sunt Muzeul Mercedes-Benz din Stuttgart, Lyric Theatre Complex din Hong Kong, metroul din Doha sau Podul Erasmus din Rotterdam.

Valorificarea râului Someș a stat la baza conceptului arhitectural, viziunea celor de la UNStudio pentru acest proiect fiind cea de a stabili o legătură între noua dezvoltare, oraș și malul râului Someș, inaccesibil în prezent. Fluiditatea și specificul natural al râului domină designul, care pornește de la picături concentrice în apă ce se transpun în proiect ca piațete publice de lumină și verdeață, regăsindu-se atât în interior, cât și în grădină și spațiile exterioare. Liniile fluide ale râului sunt integrate și în fațada exterioară, iar materialele naturale, precum lemnul și piatra, au fost selectate pentru o integrare armonioasă a vegetației, atât în interior, cât și în exterior.

„Suntem foarte conștienți de potențialul pe care regenerarea urbană îl are pentru orașe. În acest sens, este esențial să căutăm noi modalități de reamenajare a zonelor urbane existente, în așa fel încât să poată oferi ceva înapoi orașului ca întreg, să reactiveze și să însuflețească spațiile și zonele care s-au perimat de-a lungul anilor. Proiectarea pentru consolidarea și susținerea comunităților înseamnă să creezi locuri care aduc oamenii laolaltă”, a declarat Ben van Berkel, fondator și arhitect principal UNStudio.

„Sunt foarte mândru că avem ocazia să realizăm la Cluj primul nostru proiect din România. Este foarte interesant să vedem că putem conecta această veche zonă industrială la Parcul Armătura, amenajat recent. Dorim să aducem și oamenii din zona Carbochim înapoi spre apă, pentru a continua centura verde de-a lungul râului”, a spus Arjan Dingsté, Director și Senior Architect UNStudio.

Cea mai mare destinație de entertainment & shopping din România: concepte culturale, de timp liber și branduri în premieră națională

RIVUS se anunță a fi cel mai amplu lifestyle center din România și un nucleu al segmentului de entertainment din țară. În RIVUS Mall vor fi prezente branduri internaționale mult așteptate, magazine reprezentative ale marilor retaileri pe segmente precum home&deco, health&sports, fashion și divertisment, dar și concepte ale producătorilor și antreprenorilor locali. Un spațiu în care fiecare membru al comunității locale se va regăsi, cu funcțiuni dedicate familiilor, și o destinație principală pentru modă, lifestyle și entertainment, care va include peste 400 de magazine.

RIVUS propune soluții în premieră de petrecere a timpului liber, cu prima sală de spectacole integrată într-un centru comercial și un centru de arte performative – RIVUS Live Arts -, administrată în parteneriat cu mediul cultural clujean, care va funcționa în fosta hală cu arcade a Carbochim. Alături de ea, din fostul sit industrial va mai fi păstrată clădirea administrativă, din cărămidă roșie, care va deveni RIVUS Hub, cu spații de office și servicii.

Atenția pentru familii se va reflecta prin amenajarea de spații de joacă, concepte de divertisment în premieră națională, tehnologii cinematografice și open air cinema, concepte educaționale, facilități sport și wellness, dar și hub medical cu discipline variate.

Proiectul va fi o platformă de promovare a producătorilor locali și destinația în care gastronomia se îmbină armonios cu atmosfera vibrantă, incluzând un concept Fresh Market și 30 de locații-concept, restaurante și cafenele tematice, cu terase amplasate în noua grădină amenajată de la zero.

Dezvoltarea propune spații office premium de aproximativ 15.000 mp GLA, care vor contribui la consolidarea prezenței locale a unor companii multinaționale, oferind oportunități de dezvoltare profesională.

RIVUS Garden contribuie la crearea unei conexiuni verzi de 14 hectare în nordul Clujului

RIVUS Garden va fi ancora verde a proiectului, 52.000 mp de parc în inima orașului, amenajat de peisagiști străini și autohtoni, care se adaugă parcurilor deja modernizate în proximitate - Armătura și Feroviarilor. Împreună, vor delimita râul Someș cu aproximativ 14 hectare de spații verzi amenajate și infrastructură pentru promenadă și timp liber.

În RIVUS Garden vor putea fi admirați peste 700 de arbori maturi, cu vârste de până la 60 de ani și înălțimi de până la 13 metri, inclusiv copaci care au fost recuperați de pe fosta platformă industrială, dar și peste 100.000 de plante decorative de diferite dimensiuni. Clădirea principală de retail va avea fațade înierbate și acoperiș verde, care va integra inclusiv o grădină japoneză.

Ca și în cazul proiectelor similare dezvoltate la Iași și Timișoara, IULIUS este preocupat de buna conectivitate cu orașul, astfel că și-a asumat, prin contract cu Municipalitatea, investiții consistente în infrastructură. Acestea vor include realizarea unui nou pod rutier peste Someș, două poduri pietonale, soluții de sistematizare a traficului, modernizarea unor străzi din proximitate, precum și amenajarea de infrastructură velo, aliniată la strategia autorităților de mobilitate. Proiectul va fi deservit de aproximativ 4.800 de locuri de parcare, subterane și supraterane, dintre care 900 vor avea conexiuni pentru încărcarea mașinilor electrice, precum și de 2.500 de spații pentru parcarea bicicletelor.

Investiția va fi realizată de companiile IULIUS și Atterbury Europe. Proiectul este în etapa de obținere a autorizației de construire. Prima etapă a lucrărilor, cea de dezmembrare a fostelor hale industriale, este aproape de finalizare, acesta fiind un demers independent de procesul de avizare și autorizare a noului proiect.

