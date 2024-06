Modificări majore în legislaţia rutieră. Șoferii agresivi vor putea fi sancționați în baza imaginilor de pe camerele video de bord.

Schimbări în Codul Rutier. Șoferii agresivi vor putea fi sancționați în baza imaginilor de pe camerele video de bord. Vitezomanii vor primi amenzi acasă dacă sunt filmaţi cu orice cameră omologată de monitorizare a traficului.

Modificări majore în legislaţia rutieră. Șoferii agresivi vor putea fi sancționați în baza imaginilor de pe camerele video de bord. | Foto: captură foto Municipiul Cluj-Napoca - Facebook

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care va fi permisă utilizarea imaginilor de pe camerele video de monitorizare a traficului, iar imaginile vor fi probă pentru aplicarea amenzilor de circulație care vor ajunge la domiciliul șoferului.

În următoarele 120 de zile, Poliţia Română va crea primul dispecerat unde vor ajunge automat imaginile care îi surprind în trafic pe şoferii indisciplinaţi.

Şoferii vor putea fi amendaţi dacă sunt filmaţi când trec pe roşu

Practic, Poliția Română va putea folosi camerele video amplasate de către administratorii drumurilor pentru a constata o serie întreagă de contravenții la legislația rutieră legate de:

- limita maximă admisă de viteză pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de drum;

- interdicția sau restricția de a conduce un vehicul pe o bandă a sensului de deplasare;

- semnificația culorii roșii a semaforului;

- trecerea la nivel cu calea ferată;

- interdicția de a adopta un comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice;

- depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel la calea ferată.

Camerele de bord, folosite pentru sancționarea șofatului agresiv

Mai mult, se creează baza legală pentru folosirea imaginilor de pe camerele video instalate pe bordul mașinilor șoferilor pentru constatarea comportamentului agresiv în trafic. Însă este elaborat totodată și un mecanism strict de utilizare a acestor imagini. Astfel, sesizarea depusă la poliție trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) extrasul cadrului din filmarea audio-video sau video care surprinde manevrele agresive percepute de participantul la trafic;

b) data și ora când au fost surprinse manevrele agresive;

c) locul ori elemente de natura să conducă la identificarea locului unde au fost surprinse manevrele agresive;

d) vehiculul implicat și numărul de înmatriculare al acestuia;

e) semnalizarea rutieră a sectorului de drum public pe care au fost surprinse manevrele agresive, relevantă pentru constatarea contravenției.

Şoferii cu alcoolemie sub 0,10 pot cere o retestare. Și bicicliștii vor fi testați!

Alte modificări majore vizează procedura de testare pentru consumul de alcool sau substanțe interzise.

„Se impune introducerea posibilității persoanei care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de a solicita o a doua testare, în cazul în care rezultatul testării este de până la 0,10 Mg/l alcool pur în aerul expirat, dat fiind faptul că unele alimente consumate recent pot distorsiona măsurătoarea”, prevede actul normativ.

A doua testare se va face la 15-20 de minute după prima, iar dacă rezultatul celei de-a doua testări este negativ, șoferul nu va fi sancționat.

De asemenea, Guvernul vrea să rezolve problema generată de numărul mare de permise suspendate pentru consumul de droguri, în așteptatea confirmării rezultatelor probelor biologice care trebuie să fie furnizate de către Institutul de Medicină Legală. Întârzierile mari provocate de numărul mare de cereri tergiversează soluționarea cauzelor penale, iar uneori șoferi nevinovați stau cu permisul suspendat luni de zile în așteptarea analizelor care i-ar putea exonera de acuzații.

Şi biciclişii, dar şi cei care circulă pe trotinete electrice, pot fi de acum supuşi unor controale cu alcooltestul.

Viteza rămâne principala cauză a accidentelor rutiere

Potrivit unui bilanț al Poliției Române pentru primele cinci luni ale anului 2024, la nivel național au fost înregistrate 1.545 de accidente, ce au avut ca urmări decesul a 531 de persoane și rănirea gravă a 1.182 de oameni. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, au fost înregistrate cu 56 mai puține accidente (-3,4%), cu 8 mai puține persoane decedate (-1,4%) și cu 47 mai puține persoane rănite grav (-3,8%).

Principalele cauze de producere a accidentelor rutiere grave au fost nerespectarea regimului legal de viteză – 296 de accidente (același număr ca în aceeași perioadă a anului 2023), indisciplina pietonilor – 208 accidente(cu 22 mai puține față de primele 5 luni ale anului 2023), indisciplina bicicliștilor – 151 de accidente (cu 27 mai puține față de primele 5 luni ale anului 2023), neacordarea priorității de trecere vehiculelor – 142 de accidente (cu 14 mai multe față de aceeași perioadă a anului 2023 ), neacordarea priorității de trecere pietonilor – 141 de accidente (cu 17 mai puține față de aceeași perioadă a anului 2023).

Emil Boc, petiții pentru (re)introducerea radarelor fixe

Primarul Emil Boc pledează de cel puțin 4 ani pentru introducerea unor radare fixe pe străzile municipiului Cluj-Napoca și pentru crearea unui cadru legislativ compatibil, astfel încât șoferii care depășesc viteza să poată fi sancționați de poliție. Boc așteaptă ca legea să fie modificată, iar introducerea radarelor fixe să fie constituțională.

„Mă tot bat cu Parlamentul ăsta al României să adopte odată... Poliția locală nu are competențe, dar nici Poliția Rutieră națională nu are ce să facă, poate să vină să se uite pe cameră, să se uite că ăla a trecut pe roșu cu 100 km/oră și cam atât. Sunt foarte revoltat, pentru că asta cer de vreo patru ani de zile tuturor ministerelor implicate. Cer două lucruri: să pot sancționa în baza probelor video și să putem aplica radare fixe. Altfel, nu putem aduce situația asta sub control, mai ales cu cei care își bat joc de reguli. În continuare se refuză adoptarea unei asemenea soluții. Dacă te duci în strănătate, ai trecut pe autostradă cu 140 km/oră, vine amenda acasă. Nu poți să spui că în Europa nu există legislația aceasta, că noi am fi buricul târgului dacă am face acest lucru”, spunea în luna aprilie primarul Emil Boc.

Potrivit edilului, deși municipiul are cel mai performant sistem de camere video pentru monitorizarea circulației, înregistrările nu pot fi folosite pentru sancționarea șoferilor iresponsabili, ci doar pentru controlul și observarea traficului: „Am investit o grămadă de bani, avem cred cel mai performant sistem de camere video de monitorizarea circulației din România, dar degeaba. Stau și mă uit la ele, dar ne ajută să vedem doar drumurile congestionate, să reglăm unda verde, dar ar avea mult mai mult potențial”, a afirmat Boc.

