Pedeapsă maximă pentru tânărul care a provocat accidentul în care a murit Gabriela Rîpan

Judecătorii Curții de Apel Cluj au majorat pedeapsa lui Tudor Cîrje, aplicându-i pedeapsa maximă ce se putea da pentru ucidere din culpă, scrie clujust.ro

Judecătorii Curții de Apel Cluj au majorat pedeapsa lui Tudor Cîrje/ Foto: arhivă

Potrivit clujust.ro, Curtea de Apel Cluj-Napoca a dat sentința finală în cazul accidentul produs în ianuarie 2019, la intrarea în Cluj-Napoca dinspre Huedin, în care a murit tânăra Gabriela Rîpan.

Tudor Cîrje, tânărul care conducea mașina a fost condamnat la 4 ani și 8 luni pentru ucidere din culpă, pedeapsă majorată față de cea dictată în prima fază a procesului și care prevedea o condamnare de 2 ani și 6 luni de închisoare.

„Respinge ca nefondată solicitarea părții civile de constatare a nulității (…) împotriva sentinței penale a Tribunalului Cluj atât sub aspectul laturii penale, cât și sub aspectul laturii civile, pe care o desființează și, rejudecând în aceste limite:

Majorează de la 2 ani 6 luni închisoare la 4 ani 8 luni închisoare pedeapsa inculpatului C. T. S. pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă”, se arată în soluția pe scurt.

Citește articolul integral pe clujust.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: