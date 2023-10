Aproape 500 de urși ar putea fi vânați în pădurile României, anual. Cum vrea UDMR să reglementeze managementul populației de urs brun?

Aproape 500 de exemplare de urs brun ar putea fi vânate anual, potrivit unui proiect de lege depus, marți, în Parlament.

Proiect pentru controlul populaţiei de urs

Fostul ministru al Mediului, Tanczos Barna, a anunțat că UDMR vrea să dea liber la vânătoarea de urs brun, pentru aproape 500 de exemplare anual.

De altfel, în ultima zi a mandatului său la Ministerul Mediului, Tanczos Barna semnase un ordin de ministru pentru eliminarea unui număr de 500 de urși, decizie contestată ulterior de Academia Română.

Acum, UDMR susține că vrea să reglementeze cotele de vânătoare pentru populația de urs brun.

„Nimic nu este mai important decât viața umană! Introducem prin lege cotele de vânătoare la urși.

Împreună cu colegii din UDMR, am depus propunerea legislativă care prevede managemenul activ a populației de urs brun și reglementează intervenția prin vânătoare pentru următorii doi ani. Propunem o cotă de prevenție anuală de 426 de exemplare, pentru a putea ține sub control creșterea populației de urs. Cotele de prevenție și intervenție se bazează pe un studiu științific care arată că populația de urși din România este în creștere și că specia nu va fi afectată de intervenție”, a notat fostul ministru al Mediului, Tanczos Barna, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Proiectul de lege a fost semnat de peste 100 de parlamentari.

Tánczos Barna a semnalat că a pus în aplicare un pachet complex de măsuri cu privire la conviețuirea om-urs în ultimii ani.

„Adoptarea acestei legi va completa pachetul de măsuri pe care l-am implementat în România în ultimii ani, la inițiativa UDMR. Am reglementet intervenția imediată în cazul urșilor periculoși, punem în practică planul de acțiune pentru reducerea conflictelor om-urs, sprijinim fermierii cu garduri electrice și prin inițiativa înregistrată astăzi, vom combate suprapopularea urșilor prin cote de vânătoare”, potrivit fostului ministru al Mediului.

„Să nu transformăm un ordin într-o vănătoare de trofeu”

Într-o conferință de presă organizată în iulie 2023 la Primăria Cluj-Napoca, ministrul Mediului Mircea Fechet a discutat despre situația „urșilor problemă” din România, care au atacat oameni sau au creat pagube în gospodării.

Astfel de situații au loc în ultima vreme tot mai des, chiar și la Cluj, unde prezența ursului nu era atât de comună în alți ani.

Deși fostul ministru al Mediului, Tanczos Barna, a decis în ultima sa zi în funcție uciderea a peste 500 de urși, ministrul actual, Mircea Fechet, susține că trebuie exlusă „vânătoarea de trofeu”.

„Specialiștii Academiei Române nu au justificat împușcarea a peste 500 de urși și au spus că maxim 220 de exemplare ar putea fi vânate. De foarte puțin timp, Academia Română ne-a comunicat punctul lor de vedere. Cred că cea mai importantă chestiune se referă la cota în sine.

Cu alte cuvinte, Academia Română consideră că un număr de 140 de exemplare pentru cota de prevenție și 80 de exemplare pentru cota de intervenție ar trebui să fie suficiente. Din acest motiv, eu nu-mi propun să intru într-o negociere sau într-o dezbatere cu specialiștii Academiei Române. Voi lua de bună această cifră și am solicitat angajaților Ministeurlui Mediului, având în vedere că există conflicte aproape zilnice între urs și om, având în vedere că sunt județe extrem de afectate de aceste conflicte, fie că discutăm despre pagube însemnate în gospodăriile oamenilor, fie că vorbim despre pierderea de vieți omenești. Eu cred că dincolo de conservarea speciei de urs brun, dincolo de protejarea biodiversității, cred că trebuie să ne gândim și la oameni. Am solicitat colegilor să pregătească rapid proiectul de ordin care să respecte exigențele Academiei Române. O singură pretenție, în schimb, am avut și anume: să începem cu acei urși problemă care ajung în intravilan, să nu cumva să începem cu urșii din vârful muntelui care poate n-au interacționat niciodată cu omul și să nu cumva să transformăm acel ordin într-o vânătoare de trofeu”, a explicat ministrul Mircea Fechet.

În timpul mandatului lui Tanczos Barna la Ministerul Mediului, în primăvara pandemică a anului 2021, cazul ursului Arthur, considerat cel mai mare exemplar de urs brun din țara noastră, ucis de un prinț din Liechtenstein în România, a scandalizat opinia publică. Cazul a fost reflectat pe larg și în presa internațională, însă prim-ministrul de atunci, Florin Cîțu, împreună cu ministrul Mediului Tanczos Barna au minimizat însemnătatea incidentului soldat cu deschiderea unui dosar penal.

