Un șofer a scăpat cu SUSPENDARE, după ce a ucis 2 mame pe o stradă din Cluj: „Familia noastră încă suferă. Dreptatea aparține mereu vinovaților?!”

Un șofer care a ucis două mame pe o trecere de pietoni din județul Cluj în 2020, într-un accident de mașină, a fost condamnat la închisoare cu suspendare.

Accident în Mihai Viteazu. Două femei lovite pe trecerea de pietoni în februarie 2020 / Foto: arhivă monitorulcj.ro

În dimineața zilei de 25 februarie 2020, două femei au fost lovite de o mașină pe trecerea de pietoni, în comuna clujeană Mihai Viteazu. Din păcate, impactul a fost mortal pentru cele două femei, care erau mame.

Suferința s-a năpustit asupra celor două familii, care au luptat pentru a se face dreptate. După mai bine de trei ani de zile de la accident, șoferul și-a primit sentința.

Maria Nistor, fiica uneia dintre femeile omorâte în 2020 pe trecerea de pietoni din comuna Mihai Viteazu, ne-a contactat pentru a ne trimite sentința, despre care spune că este penibilă și că ne arată că dreptatea aparține mereu celor vinovați.

Șoferul care le-a lovit pe cele două femei pe trecerea de pietoni a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare:

„Azi am primit sentința în dosarul nostru și mă întrebam, oare la Turda se mai face dreptate nevinovaților sau dreptatea aparține mereu celor vinovați? Această sentință este penibilă (3 ani și ceva cu suspendare după ce a omorât 2 MAME), familia noastră a suferit și suferă încă foarte mult după decesul mamei noastre, noi nu mai avem de atunci nici sărbători, nici zile de naștere, nimic... pentru că nimic nu mai e așa cum era când trăia ea. Oare pentru ce plătim judecători și pe alții de prin Judecătoria Turda? Să îi facă scăpați pe ucigașii „din culpă”? Cum e posibil să ia 3 ani și ceva cu suspendare cand o omorât 2 MAME NEVINOVATE care se întoarceau de la muncă? Legi în țara asta care să pedepsească infractorii nu avem? Judecatori competenți nu angajează Judecătoria Turda? Poate îmi puteți da dumneavoastră din experiența pe care o aveți câteva răspunsuri la aceste întrebari. Eu nu văd cum e posibil să umbli linistit pe stradă după ce ai omorat 2 oameni și ai făcut praf alți câțiva?!”, a declarat în cursul serii de miercuri, 16 august, pentru monitorulcj.ro, fiica uneia dintre femeile omorâte în accident.

Este o întrebare la care este greu de dat un răspuns. Din păcate, în România deseori justiția șochează cu deciziile luate în cazuri similare.

În cazul celor două femei omorâte pe trecerea de pietoni, decizia este următoarea:

„Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere. Solutia pe scurt: În baza art. 396 al.2 şi 10 cod procedură penală condamnă pe inculpatul F D C , la pedeapsa de: - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prev. de art.192 al.2 şi 3 cod penal. În baza art.91 cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani şi 6 luni, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În temeiul art.93 al.1 cod penal obligă inculpatul F D C , ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b din Codul penal impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţiile din comunitate. În baza art.93 al.3 cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile în cadrul Primăriei mun. Turda/ Primăriei Mihai Viteazu”, se arată pe site-ul judecătoriei Turda.

Sentința dată în cazul șoferului care a lovit mortal două femei pe trecerea de pietoni din Mihai Viteazu în 2020

Cum s-a petrecut accidentul?

Pe 25 februarie 2020, echipajele de urgență au fost solicitate să intervină la un accident în comuna clujeană Mihai Viteazu. La fața locului, salvatorii au găsit două mașini avariate și două femei, în vârstă de 45 și 47 de ani, care au fost lovite de una dintre mașini. Victimele se aflau în stare gravă.

Ce s-a întâmplat mai exact a fost că, în jurul orei 6:50, un șofer de 28 de ani din comuna Mihai Viteazu, în timp ce se deplasa pe DN75, pe direcția Câmpeni-Turda, nu a acordat prioritate de trecere unor femei care se aflau pe trecerea pentru pietoni. Astfel, le-a acroșat și accidentat grav pe cele două.

Polițiștii au explicat că în încercarea de a evita impactul, șoferul a pătruns pe sensul opus, unde a intrat în coliziune cu un autoturism ce se afla pe sensul opus.

