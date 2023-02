(P) Popularitatea jocurilor de tip Crash în rândul pasionaților de gambling

Industria de gambling este într-o continuă expansiune la nivel global și, implicit în România.

Aviator este unul dintre cele mai cunoscute jocuri din noua categorie Crash Gambling.

Pe lângă numărul tot mai mare de jucători, cazinourile online și producătorii de jocuri continuă să inoveze și să investească în noi tehnologii și noi jocuri. Această nișa a ajuns să fie una dintre cele mai competitive, cu sute de platforme digitale de jocuri și zeci de producători activi.

Acest succes se datorează faptului că tehnologia depășește limitele a ceea ce este posibil în fiecare an. Există noi evoluții care fac jocul mai plăcut. Crash Gambling a devenit una dintre tendințele „wow” ale anului 2022 și continuă în 2023.

Jocurile de tip Crash

Jocurile de tip Crash sunt ușor de practicat, scopul principal fiind acela de genera linia ascendentă care crește multiplicatorul astfel încât suma să crească. Însă mare atenție pentru că oricând se poate prăbuși și astfel să pierdeți tot, așa că ține de voi când alegeți să colectați potențialul câșig. Jocurile au ceva similar cu sistemele de tranzacționare online. Investiți, dar oricând tranzacțiile o pot lua în jos.

Acest tip de joc este nou în oferta cazinourilor online și implicit la casino NetBet. Sarcina voastră principală este să selectați un cazinou de încredere, să selectați jocul de tip Crash dorit și să vă încerecați norocul.

Aviator

Aviator este unul dintre cele mai cunoscute jocuri din noua categorie Crash Gambling. Grafica este una simplifcată, ce reprezintă un avion care decolează, iar pe măsură ce câștigă altitudine crește și multiplicatorul. Jucătorii se aliniază la grila de start și își asumă rolul de pilot, plasează pariul, iar potențialele câștiguri sunt determinate de altitudinea la care poate ajunge avionul, reprezentind nivelul de multiplicare. Însă, așa cum am mentionat mai sus, avionul se poate prăbuși oricând. Pot fi situații când multiplicatorul poate crește de 10-20-30X, însă prăbușirea poate surveni și după decolare.

Ca regulă generală, apăsați butonul de colectare înainte ca avionul să se prăbușească. Aviator are volatilitate medie, iar RTP-ul este de 97.3%. Însă trebuie remarcat faptul că RTP-ul este raportat la o perioadă lungă de timp și se referă la șansele voastre de reușită, ci la suma care se poate întoarce la jucători sub formă de câștiguri pe un interval de timp, de regulă un an de zile, timp în care unii pot pierde, alții pot câștiga. Atâta timp cât nu veți forța nota, un multiplicator de 2X, 3X, 5X poate fi ok pentru voi. Avionul decolează la o rată predeterminată pe baza coeficientului generat de un generator de numere aleatoare înainte de fiecare rundă.

Simplul poate fi noul Complicat

Jocul vă afișează și un istoci în partea superioară a ecranului. Puteți urmări până la 60 de runde înapoi și rata multiplicatorului. Astfel, vă puteți face o idee despre modul de joc, despre potențiale șanse de reușită și cum să acționați.

Jocurile de tip Crash sunt extrem de simple și apelează cel care guvernează lumea gamblingului, adică norocul. Dacă în cazul altor jocuri precum poker, blackjack unde jucătorii studiază reguli și strategii, existând chiar și jucători profesioniști, în cazul Crash Gambling totul ține de noroc.

Spre surprinderea multora din iGaming, cele mai simple jocuri pot avea cele mai mari rate de popularitatea. Într-o lume dinamică, cu zeci de noi tehnologii avansate, cu grafică realistică, iată că sunt și jocuri precum Aviator care nu are nevoie de prea multe pentru a ține jucătorii cu sufletul la gură.

Voi ați încercat noile jocuri de tip Crash?

