Un clujean nesimțit, fără copii, și-a parcat mașina pe locul pentru gravide și părinți: „Eram cu fetița în brațe și m-a ÎNJURAT!”

Un șofer din Cluj-Napoca și-a parcat mașina pe locul destinat gravidelor și părinților cu copii mici, deși el nu era nici una, nici alta.

Un șofer și-a parcat mașina pe locul pentru gravide sau părinți, deși nu avea copil / Foto: grup de Facebook, „Ai parcat ca un bou în Florești sau Cluj”.

Un părinte a semnalat greșeala făcută de acest șofer pe un grup de Facebook. El spune că șoferul care a parcat greșit, pe locul pentru gravide sau părinți, nu avea vreun copil cu el, iar când l-a „confruntat” a fost înjurat.

Incidentul s-a întâmplat în parcarea unui complex comercial din cartierul Iris: „Multa sănătate șoferului care a parcat la Auchan Iris, fără sa fie cu femeie însărcinată, copil... etc și când i-am atras atenția ca a parcat greșit m-a înjurat”, a semnalat un șofer.

Un membru al grupului i-a spus că nu are de unde să știe „ce are acasă”, deși acest lucru nu este relevant, fiindcă parcarea e destinată părinților care au copiii de până în 2 ani cu ei la cumpărături sau femeilor însărcinate. Totodată, acesta a expus un alt motiv: „sau îl așteptau în fața magazinului fiind frig! Am pățit și eu cu unul care vroia să mă educe și aveam familia la iesire din magazin”.

Clujean înjurat, cu fetița în brațe

Atunci, părintele care a semnalat problema i-a spus că șoferul în cauza chiar i-a spus că nu are copii și că l-ar fi înjurat. În același timp, părintele avea copilul în brațe: „L-am întrebat frumos dacă are copil sau se încadrează legal să parcheze pe locul respectiv, mi-a răspuns ca nu are copil, etc. L-am întrebat dacă e normal sa parcheze acolo, a zis că nu e treaba mea, eram cu fetița în brate... i-am spus ca îl pun pe 'info trafic să îl vadă lumea cât e de deștept, m-a înjurat (...) Nu fac pe victima, dar sunt sigur ca sunt mulți părinți... etc, cărora li se ocupa locurile de parcare abuziv, dacă tac, dacă tăcem nu e ok”, a mai spus tăticul.

Alt șofer a spus: „Acolo e un haos total. Fiecare parchează unde vrea... și pe locuri de handicap și pe cele pentru femei gravide (familie, mame cu copii). Nimic nu se respectă. Ar trebui să fie așa: nu parchezi unde trebuie, îți blochează roata. Cel mai corect”.

Alt participant la discuție l-a îndrumat pe părinte să trimită fotografia reprezentanților complexului comercial, în speranța să mute mașina de acolo sau să ia măsuri. Fotografia a ajuns într-un grup de Facebook, „Ai parcat ca un bou în Florești sau Cluj”.

CITEȘTE ȘI: