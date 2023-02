O femeie din Cluj și-a omorât soțul care avea handicap. A fost condamnată la 15 ani de închisoare

O femeie în vârstă de 29 de ani din Cluj a fost condamnată de Tribunalul Cluj la 15 ani de închisoare pentru că și-a ucis soțul care avea handicap.

O femeie în vârstă de 29 de ani din Cluj a fost condamnată de Tribunalul Cluj la 15 ani de închisoare pentru că și-a ucis soțul care avea handicap/ Foto: depositphotos.com

Tribunalul Cluj a dispus, miercuri, 15 februarie, condamnarea la 15 ani de închisoare, și executarea pedepsei într-un penitenciar de maximă securitate, a unei femei din Moldovenești, județul Cluj, în vârstă de 29 de ani.

Femeia este acuzată că și-a ucis soțul în vârstă de 66 de ani, în Săptămâna Mare.

„Condamnă pe inculpata S.K.I.– aflată în stare de arest preventiv – la pedeapsa de 15 (cincisprezece) ani închisoare cu executare în detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie (în varianta omorului), prev. de art. 199 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 188 alin. (1) din C. pen. 2. În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a), b), h) din C. pen., Interzice inculpatei exercitarea, pe o durata de 5 (cinci) ani, calculată de la data executării sau considerării ca executate a pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă complementară, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme (…) Obligă inculpata la plata către stat a sumei de 4.500 lei (2.395 lei în etapa urmăririi penale, iar diferenţa în camera preliminară, faza judecăţii şi procedurile asociate), cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., Onorariul cuvenit avocatului din oficiu, P.L., în sumă de 1.495 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei prezentei hotărârii pentru procuror, inculpată şi persoanele vătămate”, se arată în decizia Tribunalului Cluj.

Bărbatul în vârstă de 66 de ani avea un handicap grav

Potrivit documentelor primăriei Moldovenești, bărbatul avea un handicap grav, iar soția sa era și asistent social și îl îngrijea.

„Se propune încetarea documentului individual de muncă pentru … asistent personal pentru persoana cu handicap… în urma decesului domnului”, se arată în documentele primăriei.

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: