Jandarm din Cluj, condamnat pentru că a amenințat și înjurat un polițist care l-a oprit în trafic. S-a urcat pe mașina Poliției și a făcut circ

Un jandarm din Cluj-Napoca a fost condamnat la închisoare cu amânare pentru că a înjurat și amenințat un polițist din Alba care l-a oprit în trafic. Vinovatul a lovit mașina Poliției, s-a urcat pe capota ei și a făcut un scandal de proporții.

Un polițist oprește șoferii în trafic / Foto: Facebook - Inspectoratul Județean de Poliție Cluj

Un jandarm din Cluj-Napoca a fost condamnat la 1 an de închisoare cu amânare și plata de daune morale în valoare de 5.000 de lei pentru ultraj, după ce a amenințat un polițist care l-a oprit în trafic în Alba.

Mai exact, în data de 15 august 2021, jandarmul clujean a fost oprit în Teiuș de un polițist de la IPJ Alba pentru că a făcut o depășire interzisă, scrie alba24.ro, pe linie continuă. Atunci, jandarmul l-a amenințat pe polițist și l-a înjurat pentru că a vrut să-l amendeze și să-i suspende permisul de conducere pentru 30 de zile.

Ulterior, jandarmul ar fi lovit ușa mașinii de Poliție cu picioarele, s-ar fi urcat pe capota autospecialei și a lovit cu pumnul parbrizul. Apoi, jandarmul s-a urcat înapoi în mașina sa și a plecat. Mai mulți polițiști l-au urmărit, iar când l-au prins l-au încătușat și dus la secția de Poliție.

Soluția pe scurt

Jandarmul a fost condamnat doar în data de 21 decembrie 2022, de magistrații Tribunalului Militar Cluj-Napoca. Decizia nu a fost definitivă, iar jandarmul a făcut un apel în data de 3 ianuarie 2023.

Soluția pe scurt, potrivit portal.just.ro, este următoarea:

„În temeiul art.396 alin.(1), alin.(4) C.pr.pen. raportat la art.83 C.pen., stabileşte pedeapsa de 1 an închisoare, în sarcina inculpatului lt. col. P L, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de săvârşirea infracţiunii de ultraj, faptă prevăzută ?i pedepsită de art. 257, alin. (1) ?i (4) C.p. În baza art.83 alin.(1) şi alin.(3) C.p. dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii de 1 ani închisoare, stabilită în sarcina inculpatului, prin prezenta hotărâre pe durata unui termen de supraveghere stabilit conform dispoziţiilor prev. de art.84 C.p., de 2 (doi) ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art.85 alin.(1) C.p. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere : a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta ; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa ; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea ; d) să comunice schimbarea locului de muncă ; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.86 alin.(1) C.p. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.85 alin.(1) lit.”c” - “e” se comunică Serviciului de Probaţiune Cluj. În temeiul art. 85 al. 2 lit.b C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile, în condiţiile stabilite de Serviciul de Probaţiune Cluj, supravegherea executării acestei obligaţii urmând a se face de către Serviciul de Probaţiune Cluj. În temeiul art. 85 al. 2 lit.c C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probaţiune Cluj sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art.404 alin.2 C.pr.pen. şi art.51 alin.1 din Legea nr.253/2013, având în vedere şi conţinutul Bazei instituţiilor din comunitate constituită în acord cu prevederile Legii nr.252/2013 şi ale Legii nr.253/2013, inculpatul va avea posibilitatea să execute obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj sau la Parohia Ortodoxa Română a Tuturor Sfinţilor Cluj. Potrivit disp.art.52 alin.1 şi 2 din Legea nr.253/2013 munca neremunerată în folosul comunităţii se execută într-un interval de cel mult 6 luni de la data începerii prestării muncii, două ore de activitate prestată efectiv echivalând cu o zi de muncă. În temeiul art.404 alin.(3) C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra conţinutului dispoziţiilor art.88 C.p. şi art.89 C.p. şi a căror nerespectare atrag revocarea sau anularea beneficiului amânării aplicării pedepsei închisorii. Admite în parte acţiunea civilă având ca obiect daune morale şi îl obligă pe inculpat să achite către partea civilă P S suma de 5.000 lei cu titlu de daune morale. În temeiul art. 276 C.p.p. îl obligă pe inculpat să achite părţii civile P S suma de 100 lei reprezentând cheltuielile de transport ocazionate cu deplasarea sa de la domiciliu în faţa instanţei. În temeiul art. 272 al. 2 din C.p.p. stabileşte avocatului desemnat din oficiu suma de 942 lei onorariu ce se suportă din FMJ şi care se va avansa de către Baroul Cluj, doamnei av. S M L. În temeiul art.274 alin.(1) C.p.p. il obliga pe inculpatul P L, să achite suma de 800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 368,8 lei reprezintă cheltuielile din faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 21.12.2022. Document: Hotarâre 132/2022 21.12.2022.”

