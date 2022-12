Dorian Popa nu a fost lăsat cu cățelul într-un restaurant din Turda. „Bă, ce suflet să ai”

Artistul Dorian Popa a postat pe contul său personal de Instagram un videoclip în care apare foarte revoltat de o întâmplare de care a avut parte în Turda.

Dorian Popa și Cheluțu. Sursă foto Facebook Dorian Popa

Dorian Popa este unul dintre cei mai urmăriți artiști. Artistul a devenit cunoscut pentru rolul principal dintr-un serial dedicate adolescenților care a avut foarte mult succes în urmă cu câțiva ani. Acesta are o comunitate foarte mare de fani care îl urmăresc pe rețelele sociale și îl susțin de fiecare dată.

Pentru a-și ține tot timpul urmăritorii la current cu tot ceea ce se petrece în viața lui, influencerul postează de mai multe ori pe zi.

Ca mulți români, vedeta a ales să își petreacă ziua de 1 decembrie la munte, mai exact la Salina Turda.

În urma unei recomandări din partea unui prieten, solistul a decis să ia masa la un restaurant din apropiere. Din păcate, imediat cum acesta a intrat în incinta restaurantului a avut parte de un incident neplăcut.

Ajuns la masă, în fața acestuia s-a prezentat o chelneriță care l-a informat pe cântăreț că animalele de companie nu au voie în restaurant. Dorian Popa este cunoscut pentru faptul că este un iubitor de animale și că nu merge nicăieri fără Cheluțu, câinele acestuia. Cum era de așteptat, artistul s-a ridicat și a părăsit localul.

„Băi, fraților, am început ziua asta atât de încântat, cât de frumos e pe la salină, pe aici prin Turda. Ne-a fost recoamndat să mâncăm la(...) lângă salină. Bă, și nici n-am intrat bine că vine o doamnă care, e drept, după doar «bună ziua»- nu vreau să mint, a zis «bună ziua», dar atât- direct «la noi nu este voie cu animale înăuntru». Bă, fraților, nu îmi place să fac story-uri din astea, știți că nu vedeți la mine story-uri din astea, dar când aud de oameni cărora nu le plac animalele.... Și am spus în felul următor «La mulți ani, doamnă! La mulți ani, România!» și am plecat, evident. Bă, ce suflet să ai să dai afară un animăluț din restaurant?! Chiar dacă e mic Cheluțu, și dacă era un câine mai mare, cum să-l dai afară?! România, trezește-te”, a povestit artistul.

