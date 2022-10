Parcurile din comuna Jucu, periculoase pentru cei mici. Un copil s-a rănit în timp ce era pe tobogan. FOTO

Parcurile din comuna Jucu, județul Cluj, au ajuns să fie periculoase pentru copii. Din nefericire, s-a lovit la ochi în timp ce se juca.

Parcurile din comuna Jucu, județul Cluj, au ajuns să fie periculoase pentru copii/ Foto: Borca Nicolae/Facebook

Unele parcuri din comuna Jucu au ajuns într-o stare deplorabilă și un pericol pentru cei mici.

Duminică după-masa, un copil s-a accidentat grav la ochiul drept, după ce a picat de pe un tobogan din parcul de joacă care era un risc maxim.

În imaginile surprinse de Nicolae Borca, consilier local din partea USR Jucu, se poate observa cum parcurile arată ca după bombardament.

În imaginile surprinse se poate vedea brațul unui felinar care aproape stă să cadă.

Parcurile din comuna Jucu, periculoase pentru cei mici/ Foto: Borca Nicolae/Facebook

„Așa arată parcurile in cea mai bogată comună din Județ.

Scânduri rupte, panouri de gard desfăcute sau lipsă totală, cuie și șuruburi ce pot accidenta copii sunt lăsate la întâmplare.

Ieri am primit o sesizare de la un părinte al cărei fetițe s-a lovit la locul de joacă datorită stării de degradare a aparatelor. Așa că am făcut un tur al comunei și am zis să arăt oamenilor cum arată parcurile.

Parcurile din comuna Jucu, periculoase pentru cei mici/ Foto: Borca Nicolae/Facebook

Situațiile cu probleme au fost semnalate primarului în mult prea multe rânduri și atitudinea lui față de sesizări arată perfect interesul său pentru siguranța copiilor comunei.

Chiar și când a reparat parcul de lângă primărie a făcut-o cheltuind aproape 50.000 de euro iar la 3 săptămâni «mobilierul urban» se dezintegrează, în alte două cazuri a cheltuit doar pentru garduri (împrejmuirea părculețelor) peste 1 miliard lei vechi (20 000€ ).

După incidentul de ieri, azi am întâlnit oameni din primărie la constatări, căutau să inventarieze problemele din parcuri iar unele aparate au restricționat accesul. Aceste probleme sunt vechi, unele de luni de zile! Oare până când mai funcționăm în același stil pompieristic?!”, a scris Nicolae Borca.

Parcurile din comuna Jucu, periculoase pentru cei mici/ Foto: Borca Nicolae/Facebook

Ce spune Primăria Jucu despre starea locurilor de joacă pentru cei mici?

Reporterii monitorulcj.ro au cerut un punct de vedere Primăriei Jucu legat de starea parcurilor și dacă le-a fost adus la cunoștință incidentul de duminică.

Vom reda mai joc mesajul integral primit de la Primăria Jucu:

„Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată (...) vă comunicăm următoare:

1. La Primăria Jucu nu a fost depusă nicio adresă din partea părinților minorului accidentat, de asemenea nici la Poliția Locală a Comunei Jucu nu a fost înregistrat un document în care să se semnaleze această nefericită problemă.

2. Nu se cunoaște până în acest moment dacă a fost un accident generat de echipamentele din parc sau din alte cauze.

3. În ceea ce privește problema parcurilor din comună, vă transmitem că, se investește permanent, dar din păcate, echipamentele montate se deteriorează prin folosirea neconformă de către anumiți localnici. Vă comunicăm însă că starea lor reprezintă o prioritate permanentă pentru autoritățile locale.

În anul 2022 din cele 14 parcuri/zone de joacă ale comunei s-au făcut investiții capitale în 3 parcuri, respectiv în:

Parc Jucu de Sus (Parc Primărie)

Parc Jucu de Sus (Pusta Repede)

Parc Juc-Herghelie

În celelalte parcuri s-au efectuat lucrări de întreținere și reparații, urmând ca în anul 2023 să se continue lucrările de modernizare pentru toate parcurile din Comuna Jucu.

Vă asigurăm că prioritatea conducerii UAT a comunei Jucu, în acest domeniu este aceea ca micuții să se joace în condiții stricte de siguranță în locurile special amenajate pentru ei, iar în cazul în care se constată probleme în funcționarea ansamblurilor de joacă pentru siguranța copiilor se va interveni de urgență pentru remedierea defecțiunilor.

4.Regretăm orice eveniment nefericit care are în centrul său orice familie a comunei noastre. Suntem solidari cu familia fetei accidentate și în egală măsură ne vom implica pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul semnalat de către dumneavoastră”, au transmis reprezentanții Primăriei Jucu.

