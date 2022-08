5 sacouri de damă elegante pe care trebuie să le ai în garderobă toamna aceasta (P)

Toamna se apropie cu pași repezi, așa că trebuie să-ți înnoiești garderoba cu piese de îmbrăcăminte rafinate.

De exemplu, sacourile de damă elegante nu pot lipsi din dulapul tău. Ele îți completează perfect ținutele și te protejează de frig.

Sacoul este articolul vestimentar pe care orice femeie îl are în garderobă, mai ales dacă lucrează într-un mediu business. El denotă seriozitate și profesionalism, iar în același timp ajută la crearea unui look rafinat. Cu ajutorul unor sacouri dama elegante, doamnele își pot pune în valoare feminitatea și pot obține un look profesional, demn de invidiat!

În plus, un sacou elegant poate fi purtat și în afara mediului de afaceri. El este ideal pentru o ieșire la restaurant sau pentru un eveniment special. Sacoul este o piesă vestimentară versatilă, care poate adăuga un plus de rafinament la orice ținută.

Toamna aceasta, fă-te remarcată cu modele inedite de sacouri!

Iată 5 sacouri de damă elegante pe care ar trebui să le ai în garderobă:

1. Sacou bej cambrat imprimat cu model floral - 189 de Lei

Acest sacou de culoare bej poate fi asortat ușor la o mulțime de ținute. El este cambrat, subliniind linia taliei și accentuând silueta, are un imprimeu cu model floral, iar mânecile sunt trei sferturi, fiind potrivit pentru zilele însorite din timpul toamnei.

În plus, trebuie să știi că acest sacou are un sistem de prindere de tip moș și babă, fiind foarte ușor de manevrat.

2. Sacou cambrat imprimat cu model multicolor - 189 de Lei

Dacă ești în căutarea unor sacouri de damă elegante, trebuie să iei în calcul și acest model. Este cambrat, are un imprimeu multicolor, mâneci trei sferturi cu șliț și are același sistem de prindere ca modelul precedent.

Acest sacou îți va pune talia în evidență și îți va flata silueta, fiind articolul vestimentar potrivit pentru o gamă larga de outfituri.

3. Sacou negru cambrat imprimat cu model floral - 189 de Lei

Un alt sacou care nu poate lipsi din garderoba ta este cel de culoare neagră. Acesta poate fi asortat la orice ținută și îți oferă un look elegant, demn de invidiat. În plus, dacă vei alege un model cambrat, îți vei putea pune în evidență formele și vei obține un aspect feminin, care va atrage garantat privirile oamenilor din jur.

4. Sacou violet cambrat imprimat cu model floral - 219 Lei

De pe lista sacourilor care ar trebui adăugate în dulap nu putea lipsi acest model violet cu mâneci lungi. Este cambrat, se încheie cu ajutorul unui nasture și este confectinat dintr-o țesătură neșifonabilă, foarte plăcută la atingere.

5. Sacou bleu cambrat imprimat “buburuză” - 219 Lei

Pentru zilele însorite din timpul toamnei, poți alege și acest sacou realizat în nuanța bleu. Are mâneci lungi și un sistem de prindere prin nasture. Sacoul este realizat dintr-un material de calitate, care nu se șifonează și care îți va oferi confort la fiecare purtare.

Intra pe dames.ro și vei găsi o gamă largă de sacouri de damă elegante la prețuri avantajoase. În plus, acest magazin online oferă transport și posibilitatea de a personaliza articolele vestimentare în mod gratuit!

CITEȘTE ȘI: