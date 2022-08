Pasagerii unui zbor Wizz Air spre Barcelona au ajuns la Valencia din cauza furtunii. Acuză compania că nu le-a asigurat transferul, nici condiții de așteptare

O cursă a companiei Wizz Air care a decolat miercuri, 17 august, din Cluj-Napoca, cu destinația Barcelona a aterizat pe Aeroportul Manises din Valencia din cauza condițiilor meteo.

O cursă a companiei Wizz Air care a decolat miercuri, 17 august, din Cluj-Napoca, cu destinația Barcelona a aterizat la Valencia din cauza condițiilor meteo/ Foto: Facebook - Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Vestul Europei a fost lovit de furtuni puternice în ultimele zile, iar multe curse au trebuit să fie redirecționate pentru a nu pune în pericol viața pasagerilor.

Spania s-a aflat sub atenționare meteo de ploi torențiale.

O cursă Wizz Air care decolase din Cluj-Napoca cu destinația Barcelona a fost redirecționată spre Valencia. Pasagerii și-au petrecut noaptea pe Aeroportul din Valencia (VLC) sau cum mai este cunoscut drept Aeroportul Manises, fără nicio explicație din partea companiei, iar o parte dintre ei au plecat următoarea zi spre Barcelona pe cont propriu.

Un cititor monitorulcj.ro acuză compania că nu le-a asigurat transferul spre Barcelona din Valencia, și nici condițiile pentru așteptare.

„Am trăit o experiență nasoală zburând cu Wizz Air. Zborul cu numărul W63406 din 17.08.2022 din Cluj Napoca, cu destinația Barcelona a aterizat în Valencia din cauza condițiilor de furtună din Barcelona.

Echipajul din avion ne-a ținut încă o oră în avion după aterizare și ne-au spus în mod repetat că Wizz Air promite că ne va asigura transferul în Barcelona în cel mai scurt timp posibil, doar să avem răbdare. Am fost apoi direcționați înăuntrul aeroportului din Valencia, unde ni s-a spus să așteptăm să fim direcționați. Toți pasagerii am așteptat să primim vreo informare cu privire la transfer sau măcar o soluție temporară (cazare și masă).

Copiii dormeau efectiv pe jos, iar vârstnicii nu mai aveau putere să stea în picioare. Spre zorii zilei lumea a început să plece pe rând spre Barcelona, cu taxi-uri care costau și 500 de euro. Eu și soția mea am plecat alături de alți 4 pasageri plătind împreună 480 de euro unui șofer de taxi. De prima noapte de cazare (deja plătită) nu am mai beneficiat. În concluzie, mie și soției ne-au cauzat 125 de euro daună pentru cazare, 160 de euro cheltuiala noastră cu transferul, nu mai vorbesc de timp, nervi și umilință pe care am simțit-o. Probabil chiar și acum sunt oameni care nu au putut pleca din Valencia din diferite considerente precum banii, nu toți își permit 500 de euro”, a declarat pentru monitorulcj.ro un pasager al zborului spre Barcelona.

Reporterii monitorulcj.ro au solicitat un punct de vedere de la compania Wizz Air, și îl vom publica in momentul in care îl vom primi.

