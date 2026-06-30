Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD): „România are nevoie de stabilitate, nu de jocuri politice și lecții false de europenism”

Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD) a spus că România traversează un moment politic dificil, în contextul negocierilor care stagnează pentru formarea unui nou Guvern și a insistat că trebuie oprite blocajele pentru învestirea Executivului.

Deputatul clujean Remus Lăpușan: „România are nevoie de un Guvern funcțional” | Foto: Remus Lăpușan

Depuatatul clujean Remuș Lăpușan (Partidul Social Democrat) a spus că România traversează un moment politic dificil, în care cetățenii așteaptă responsabilitate, stabilitate și soluții concrete, nu jocuri de culise, blocaje artificiale și propuneri menite să alimenteze tensiunea politică.

Deputatul clujean Remus Lăpușan: „România are nevoie de un guvern funcțional”

„Într-o perioadă marcată de presiuni economice și de dificultăți reale pentru familii, firme și administrații locale, țara are nevoie de un guvern funcțional, de decizii clare și de oameni care cunosc realitățile României. Am atras atenția asupra faptului că România nu își mai permite improvizații politice, experimente făcute peste noapte sau soluții decise în cercuri restrânse, fără legătură cu problemele concrete ale românilor. Stabilitatea nu poate fi invocată doar declarativ, în timp ce asumarea guvernării este evitată, iar responsabilitatea este transferată de la unii la alții”, a spus Remus Lăpușan.

Deputatul social-democrat a precizat că asistăm din nou la încercarea unor partide de a crea blocaje politice, de a prelungi negocieri fără finalitate și de a transfera responsabilitatea de la unii la alții.

Remus Lăpușan: „Propunerea domnului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru ridică serioase semne de întrebare”

„Interesul național trebuie să rămână deasupra oricărui calcul politic de moment. În acest context, propunerea domnului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, susținută de domnul Ilie Bolojan, ridică serioase semne de întrebare. România nu are nevoie de continuarea aceleiași gândiri politice asociate cu austeritate, tăieri, presiune pe administrațiile locale, nesiguranță pentru mediul de afaceri și costuri sociale suportate de cetățeni.

Nu poți pretinde că repari România doar prin tăieri, restrângeri și măsuri contabile, fără să vezi efectele asupra familiilor, firmelor, fermierilor, salariaților și comunităților locale. O guvernare responsabilă nu se măsoară doar în cifre puse în bilanț, ci în capacitatea de a proteja economia reală și viața de zi cu zi a oamenilor”, a mai spus Remus Lăpușan.

Remus Lăpușan: „România are nevoie de un premier care să înțeleagă viața reală din țară”

Deputatul clujean a mai precizat că România are nevoie de un premier care să înțeleagă viața reală din țară, problemele comunităților locale, presiunea asupra firmelor românești, dificultățile agricultorilor, provocările industriei și ale administrațiilor.

„Nu este suficientă o carieră la Bruxelles pentru a conduce Guvernul României. Guvernarea unei țări înseamnă contact direct cu oamenii, cu economia reală și cu problemele concrete ale comunităților. Afirmația lui Siegfried Mureșan, potrivit căreia PSD ar ține România la marginea Europei este nedreaptă și ruptă de realitate. Cu sprijinul și contribuția Partidului Social Democrat, România a făcut pași decisivi spre Occident prin aderarea la NATO, prin aderarea la Uniunea Europeană și, recent, prin intrarea deplină în spațiul Schengen. Din câte știm, ați fost ales (referire la Siegfried Mureșan - n. red.) europarlamentar pe lista comună PSD-PNL, prin voturile românilor care au susținut acea alianță electorală. De aceea, este greu de înțeles cum puteți ataca astăzi, cu atâta ușurință, exact partidul alături de care ați obținut acest mandat”, a mai precizat Remus Lăpușan.

Deputatul clujean a adăugat că Partidul Social Democrat a demonstrat că nu fuge de răspundere.

El a precizat că PSD a intrat la guvernare în momente dificile și a susținut măsuri pentru

economie

pensionari

salariați

familii

mediul de afaceri

El a mai adăugat că PSD a susținut și va susține stabilitatea României, dar nu va accepta ca această stabilitate să fie folosită ca pretext pentru decizii impuse fără responsabilitate, fără legitimitate și fără respect față de cetățeni. Guvernarea nu este un joc de imagine

„Guvernarea înseamnă răspundere, muncă, echilibru și capacitatea de a lua decizii pentru oameni. România trebuie condusă de oameni care cunosc România, care respectă românii și care înțeleg că Europa nu este un slogan de campanie, ci un proiect în care țara noastră trebuie să fie puternică, respectată și capabilă să își apere interesele. Țara are nevoie de decizii luate în interesul cetățenilor, nu de calcule politice făcute pentru funcții”, a conchis Remus Lăpușan.

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